Spagna-Brasile, l'amichevole che sa di finale Mondiale: al Bernabeu sarà sfida tra stelle

Lo spettacolo tra iberici e Seleçao in onda sul Canale 20, Mediaset Infinity e Sportmediaset.it

© Getty Images Spagna e Brasile si ritrovano al Bernabeu, in una sfida amichevole che però ha il sapore di una finale Mondiale. Le "Furie Rosse" e la Seleçao, infatti, sono pronte a dare spettacolo martedì 26 marzo a Madrid nell'ultimo impegno delle Nazionali prima del ritorno al campionato, in un match che di certo regalerà giocate e tante emozioni. Emozioni non di certo come quelle vissute da Vincius in conferenza stampa alla vigilia, ma gioie per il bel calcio che iberici e sudamericani vogliono portare in campo per stupire tutti.

Non ci è riuscita la Spagna nelle ultime uscite, o per meglio dire ci è riuscita in negativo con la sconfitta subita a Wembley contro la Colombia per 1-0. Ma gli spagnoli, chiamati a migliorare la semifinale raggiunta nell’ultima edizione del Mondiale con Luis Enrique al timone, vogliono stupire nel match-banco di prova contro il Brasile.

Due Nazionali che si affrontano all'inizio di un nuovo corso, con la Spagna presa da De La Fuente e la Seleçao guidata da Dorival Junior. Per i Verdeoro la sfida del Bernabeu sarà occasione di mettersi in mostra, ma soprattutto di fissare ben chiaro in testa l'obiettivo che sembra essere sfuggito di mano nelle ultime gare. Il traguardo primario dei prossimi mesi, infatti, è la qualificazione alla prossima rassegna intercontinentale, anche se prima ci sarà da affrontare anche la Copa America.

LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET

Spagna-Brasile, in diretta, martedì 26 marzo, alle ore 21.30, su Canale 20, Mediaset Infinity e Sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.