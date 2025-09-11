Milan-Como in Australia, Simonelli: "Per noi è un'esigenza, non un capriccio"

"C'è una riunione della Uefa, ma non so se la decisione sarà presa oggi. A Milano San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare, il calendario è intasato, quindi non abbiamo alternative vicine a Milano di stadi con la capienza di San Siro - ha sottolineato Simonelli -. Di fronte a questa necessità, e avendo anche ricevuto una disponibilità dall'Australia, abbiamo chiesto alla Uefa eccezionalmente se questa cosa si poteva fare. Io sono sempre fiducioso sulle decisioni che saranno prese".