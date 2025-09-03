Serie A, Ceferin contrario a Milan-Como in Australia: "Le squadre europee dovrebbero giocare in Europa"

Mentre la Lega Serie A attende la decisione ufficiale della Uefa, attesa per l'11 settembre, il presidente Aleksander Ceferin prende posizione contro l'ipotesi di giocare Milan-Como a Perth, in Australia: "Non siamo contenti, ma per quanto abbiamo verificato dal punto di vista legale non abbiamo molti margini se le federazioni sono d’accordo - le parole del numero uno della confederazione europea a Politico -. In questo caso entrambe hanno dato il loro consenso (il riferimento è anche alla Liga visto che il 20 dicembre dovrebbe disputarsi Villarreal-Barcellona a Miami, ndr). Resta il fatto che in futuro dovremo discuterne molto seriamente, perché il calcio europeo dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi devono poter seguire le partite in casa, non tutti possono andare in Australia o negli Stati Uniti".