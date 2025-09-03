Logo SportMediaset
SERIE A

Serie A, Ceferin contrario a Milan-Como in Australia: "Le squadre europee dovrebbero giocare in Europa"

Il presidente Uefa: "Non siamo contenti, parleremo con le federazioni"

03 Set 2025 - 18:55
© Getty Images

© Getty Images

Mentre la Lega Serie A attende la decisione ufficiale della Uefa, attesa per l'11 settembre, il presidente Aleksander Ceferin prende posizione contro l'ipotesi di giocare Milan-Como a Perth, in Australia: "Non siamo contenti, ma per quanto abbiamo verificato dal punto di vista legale non abbiamo molti margini se le federazioni sono d’accordo - le parole del numero uno della confederazione europea a Politico -. In questo caso entrambe hanno dato il loro consenso (il riferimento è anche alla Liga visto che il 20 dicembre dovrebbe disputarsi Villarreal-Barcellona a Miami, ndr). Resta il fatto che in futuro dovremo discuterne molto seriamente, perché il calcio europeo dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi devono poter seguire le partite in casa, non tutti possono andare in Australia o negli Stati Uniti".

Ceferin ha poi ribadito: "Apriremo questa discussione anche con la Fifa e con tutte le federazioni, perché non credo sia una buona soluzione. Se si tratta di un’eccezione o c’è un motivo specifico, può andare ma, in linea di principio, le squadre europee dovrebbero restare in Europa, perché i loro tifosi vivono qui. È una tradizione importante".

Infine sull'ipotesi di giocare il Mondiale per Club ogni due anni: "Sarei contrario, ma non credo che ci sia davvero questa intenzione".

