Via libera alla quarantena "soft": Pordenone-Venezia si gioca sabato

Allarme rientrato in casa Venezia, alle prese con la positività al Covid-19 di Filippo Felicioli. Dopo il via libera del governo alla quarantena "soft", gli arancioneroverdi dovrebbero poter interrompere l'isolamento fiduciario di tutto il gruppo squadra per disputare la gara di Serie B contro il Pordenone. Grazie al nuovo protocollo, dunque, la partita dovrebbe potersi giocare regolarmente sabato 20 giugno.