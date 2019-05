Verona, a Di Carmine il premio Sante Begali 2018/19

16/05/2019

Antonio Di Carmine ha vinto la decima edizione del premio Sante Begali, dedicato al grande capitano del Verona (220 partite dal 1949 al 1962 senza espulsione), riservato ai giocatori gialloblù che si contraddistinguono per Fair Play in campo. L'attaccante infatti non ha rimediato nessuna espulsione e neppure una ammonizione nelle 24 partite disputate tra Serie B e Coppa Italia. Premio "Gli indimenticabili" a Luigi Sacchetti.