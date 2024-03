Venezia-Bari, pesanti scontri tra tifosi e polizia: feriti tre agenti

"Tre agenti sono rimasti feriti gravemente a causa degli incidenti durante la partita Venezia-Bari. Gli operatori del reparto mobile di Padova oggi impegnati allo stadio di Venezia hanno subito un'aggressione gravissima da criminali che hanno usato bombe carta e coltelli. In ospedale sono state refertate ustioni. E un collega si ritrova con un dito squarciato. Mentre noi lo troviamo delirante e inammissibile, siamo convinti che la cosa non farà poi tanto notizia. Credo sia ora di dire basta. Per ogni partita con incidenti curva chiusa per 3 turni. Deve interessare a tutti che non ci siano guai". Lo dichiara Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, a seguito degli incidenti di oggi avvenuti all’esterno dello stadio di San’Elena prima del match di Serie B tra Venezia e Bari vinto poi 3-1 dai lagunari.