Serie B: vittoria in rimonta per la Ternana, Pisa battuto 2-1

IL POSTICIPO

Gli umbri ribaltano il risultato in tre minuti con Favilli e Falletti, dopo il vantaggio toscano di Moreo

© Getty Images Vince in rimonta la Ternana nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie B: il Pisa cade 2-1 al Liberati. I toscani passano in vantaggio in avvio con il solito Moreo (6’), ma vengono ripresi nel secondo tempo dalla rete di Favilli, al 72’ su rigore, e superati tre minuti più tardi dal gol di Falletti (75’). I rossoverdi salgono a 43 punti, mettendo nel mirino proprio i nerazzurri, ora distanti solamente tre lunghezze.

Successo in rimonta per la Ternana, che supera 2-1 il Pisa tra le mura del Liberati. In avvio subito doccia fredda per i padroni di casa, che al sesto minuto di gioco sono già sotto 1-0: gli ospiti stappano la partita con la rete di Moreo, che porta avanti i suoi. I toscani però si chiudono dopo il vantaggio, con i rossoverdi che tengono gran parte del possesso palla, senza però riuscire a offendere con continuità. Al duplice fischio la formazione ospite è ancora in vantaggio, sempre per 1-0. In avvio di ripresa le Fere scendono in campo con tutt’altro piglio, aumentando il ritmo e l’intensità. Dopo svariati tentativi arriva la rete del pari: al 72’ Favilli batte Nicolas dagli undici metri, riportando la gara in equilibrio. L’entusiasmo degli umbri non si placa, e dopo pochi secondi la rimonta è completata: è sempre Favilli a ricevere palla dentro l’area di rigore, allarga la sfera per Falletti che al 75’ sigla con il destro la rete del 2-1. Nel finale gli undici di D’Angelo non sembrano avere le energie per recuperare, con la squadra di Lucarelli che si avvicina anche al 3-1. Vince 2-1 la Ternana, e sale a 43 punti in classifica: soltanto tre lunghezze in più per il Pisa, che rimane a 46 e complica la sua corsa ai playoff.