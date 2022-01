Serie B: vince il Vicenza, solo pari per Parma e Cittadella

I RECUPERI

I biancorossi battono 2-1 l'Alessandria nel recupero della diciannovesima giornata. Doppio 1-1 per crociati e veneti contro Crotone e Cosenza

Nei recuperi della diciannovesima giornata di Serie B, vince il Vicenza, che si aggiudica 2-1 lo scontro salvezza con l'Alessandria: decide la doppietta di Diaw (27' e 78'), inutile il momentaneo pari di Chiarello (44') per i grigi. Solo 1-1, invece, per Parma e Cittadella, fermate da Crotone e Cosenza: al Tardini, i crociati si illudono con Vazquez ma Marras gela Iachini all'89, mentre al Tombolato Okwonkwo salva i veneti dopo il gol di Caso.

PARMA-CROTONE 1-1

Finale amaro per il Parma di Iachini, che a lungo accarezza l'occasione di allontanarsi dalla zona playout: deve invece accontentarsi di un deludente 1-1 col Crotone. Al Tardini, infatti, i crociati si rendono pericolosi al 27': Vazquez scambia con Man e conclude in area, ma Saro respinge con il piede. Al 37', però, l'ex Palermo trova una punizione mancina perfetta, che finisce all'incrocio dei pali e lascia immobile Saro: 1-0 per i gialloblù. Tre minuti dopo, Benedyczak colpisce di testa la traversa sfiorando il raddoppio. Nella ripresa, il Crotone attacca e alla fine gli sforzi vengono premiati all'89', quando Marras risolve una mischia in area con un sinistro che finisce all'angolino basso e batte Buffon, regalando l'1-1 agli ospiti. Un pareggio che lascia il Parma a contatto con la zona playout: solo +4, infatti, sull'Alessandria, mentre il Crotone trova un punto prezioso portandosi a quota 13. Ma Vicenza e Pordenone sono ora più vicine.

CITTADELLA-COSENZA 1-1

Deludente pareggio per 1-1 per il Cittadella, che si fa fermare dal Cosenza e fallisce l'opportunità di prendersi la zona playoff. Al Tombolato, i calabresi passano in vantaggio al 16': lungo lancio di Hristov per Caso, che con un docile pallonetto sorprende Kastrati firmando l'1-0 per i Lupi. Prima dell'intervallo, però, pareggiano i veneti: Okwonwko riceve in area da Beretta e di destro batte Matosevic rimettendo tutto in bilico. Nella ripresa, i veneti insistono ma non trovano il secondo vantaggio e, anzi, rischiano nel finale quando Kastrati, all'80', si fa espellere per un fallo a centrocampo su Caso. Gli ospiti, però, non riescono ad approfittarne. Con questo pareggio, il Cosenza resta in zona playout, a +4 sul Crotone e a -3 dall'Alessandria, mentre il Cittadella si porta a 31 e resta nona a -1 dall'Ascoli.

VICENZA-ALESSANDRIA 2-1

Prima vittoria al Menti in questa stagione di Serie B per il Vicenza, che batte 2-1 nello scontro diretto l'Alessandria e si rilancia per la salvezza. La formazione di Brocchi sblocca il match al 27': Meggiorini controlla il pallone e serve Diaw, che con un destro incrociato batte Pisseri. I biancorossi sembrano in controllo, ma proprio ad un passo dall'intervallo arriva l'1-1: lo segna Chiarello con una zampata da pochi passi su splendido cross di Parodi. Ad inizio ripresa, però, gli uomini di Longo restano in dieci per il secondo giallo rimediato da Ba, che lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Vicenza fiuta l'occasione e trova il gol decisivo al 78' grazie allo strepitoso colpo di testa di Diaw, che trova l'incrocio dei pali e la rete del 2-1. Con questo successo, il Vicenza raggiunge a quota 11 il Pordenone, a -6 dalla zona playout. L'Alessandria, invece, non riesce a superare la Spal, restando quintultima a -2 dalla salvezza.