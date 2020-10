Serie B, troppi casi Covid: Monza-Vicenza rinviata a data da destinarsi

Monza-Vicenza valevole per la terza giornata della Serie B 2020/21 non si giocherà sabato 17 ottobre. La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della sfida dell'U Power Stadium dopo l'istanza presentata dalla società brianzola relativa alla positiva di sette calciatori al Covid-19 e l'isolamento obbligatorio per altri due. Come previsto dal regolamento pubblicato il 13 ottobre ogni club, infatti, ha diritto al rinvio della prima gara utile in programma qualora abbia 8 giocatori positivi o in isolamento.