Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
10a GIORNATA

Serie B: tris Venezia sul Südtirol, rimonta vincente del Catanzaro. Pari tra Padova e Spezia

I lagunari salgono a quota 16 punti, battendo 3-0 i bolzanini. I calabresi rimontano il Mantova

29 Ott 2025 - 22:39
© ipp

© ipp

La 10a giornata della Serie B consente al Venezia di scalare la classifica, portandosi al quinto posto e agganciando il Palermo a quota 16 punti. I lagunari travolgono infatti il Südtirol con un netto 3-0: in gol Yeboah, Kike Perez e Doumbia. Rimonta e vince 3-1 il Catanzaro, trascinato ancora da Cissé nel successo sul Mantova, mentre non si sblocca completamente lo Spezia. L'errore di Sarr condanna i liguri al pareggio contro il Padova (1-1).

VENEZIA-SÜDTIROL 3-0
Il Venezia scala la classifica, il Südtirol perde 3-0 al Penzo. Non c'è storia nel match più importante di questa sera, che viene indirizzato immediatamente dal pressing alto dei lagunari. Kike Perez è scatenato e Yeboah gli dà corda, ma per arrivare al gol servono 39 minuti. Lo segna Doumbia, che sfrutta proprio l'assist dello spagnolo. L'ex Valladolid raddoppia al 46' pt con uno stipendio sinistro che si insacca all'angolino, costringendo Castori a un doppio cambio riparatore. Il Südtirol reagisce con Merkaj, ma viene nuovamente annichilito dai rivali: Yeboah colpisce il palo e poi segna sull'assist di Kike Perez, autore di una rete e due passaggi vincenti. Siamo al 67' e la gara, che non ha più nulla da dire, si avvia stancamente al termine. C'è spazio per la doppietta sfiorata dallo scatenato spagnolo, e il Venezia esulta: ora è quinto con 16 punti, insieme al Palermo. Südtirol fermo a quota 10.

SPEZIA-PADOVA 1-1
Lo Spezia non è uscito completamente dalla crisi e resta negli ultimi tre posti, facendosi raggiungere dal Padova sull'1-1. Pressione alta immediata dei liguri, che passano dopo sedici minuti: Salvatore Esposito pesca Vignali e, dopo un'azione manovrata, ecco l'1-0 di Lapadula. Ci prova anche Di Serio, ma Fortin evita il bis dello Spezia e tiene la gara aperta. Nella ripresa ecco dunque il pareggio del Padova, propiziato da un errore di Sarr: il portiere dei liguri sbaglia il rinvio e viene beffato da Lasagna al 66'. Lapadula e Aurelio sfiorano la rete per gli aquilotti, ma Fortin salva tutto. Nel finale c'è anche un brivido per lo Spezia, che resta penultimo con la Samp a quota 7 punti: Di Maggio sfiora il gol-vittoria del Padova che, di contro, sale a 13 punti.

CATANZARO-MANTOVA 3-1
Non si interrompe la crisi del Mantova, sempre più ultimo in classifica, che si fa rimontare: dall'1-0 al 3-1 contro il Catanzaro. Festa evita la rete immediata di D'Alessandro e i suoi, al 7', passano con Mancuso: tiro al volo e 1-0. Caprini sfiora il bis e anche Artioli, con una punizione che costringe Pigliacelli a un autentico miracolo. Ci pensa Alphadjo Cissé a risvegliare il Catanzaro, colpendo un palo, ma la vera svolta arriva nella ripresa. Il triplo cambio operato dai calabresi fornisce la scossa definitiva, ma il pari è fortunoso: Majer anticipa anche Festa e sigla l'1-1. Siamo al 68' e inizia la riscossa del Catanzaro, che passa in vantaggio col sinistro a giro di Cissé (75') e chiude i giochi con Favasuli da due passi (80'). La formazione giallorossa sale dunque a 12 punti, Mantova ultimissimo con cinque punti in dieci gare e una sola vittoria.

serie b
venezia
catanzaro

Ultimi video

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

01:52
Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

02:28
Sucic: "Ci serviva i 3 punti. Il gol merito del futsal"

Sucic: "Ci servivano i 3 punti. Il gol merito del futsal"

01:46
Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

02:43
Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

02:10
DICH GILARDINO VIGILIA 29/10 DICH

Gilardino: "L'entusiasmo messo in campo col Milan dovremo rivederlo contro la Lazio"

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

I più visti di Serie B

Finisce 2-2 tra Padova e Juve Stabia, doppietta di Bortolussi per i veneti

Volano Monza e Cesena, pari tra Samp e Frosinone. Prima gioia per lo Spezia

Il Modena supera l'Empoli e rafforza il primato in classifica

Serie B, il calendario della stagione 2021/2022

Il Palermo si fa male da solo: Bereszynski regala il pareggio al Modena, che resta primo

Niente vetta per il Frosinone, il Monza fa il colpo con Keita. Ok anche la Reggiana

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"
23:47
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"
23:42
Fiorentina, Pradè: "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"
23:37
Vieira: "Sento ancora la fiducia? E' una domanda che non ha senso"
23:31
Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"