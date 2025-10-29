Serie B: tris Venezia sul Südtirol, rimonta vincente del Catanzaro. Pari tra Padova e Spezia

VENEZIA-SÜDTIROL 3-0

Il Venezia scala la classifica, il Südtirol perde 3-0 al Penzo. Non c'è storia nel match più importante di questa sera, che viene indirizzato immediatamente dal pressing alto dei lagunari. Kike Perez è scatenato e Yeboah gli dà corda, ma per arrivare al gol servono 39 minuti. Lo segna Doumbia, che sfrutta proprio l'assist dello spagnolo. L'ex Valladolid raddoppia al 46' pt con uno stipendio sinistro che si insacca all'angolino, costringendo Castori a un doppio cambio riparatore. Il Südtirol reagisce con Merkaj, ma viene nuovamente annichilito dai rivali: Yeboah colpisce il palo e poi segna sull'assist di Kike Perez, autore di una rete e due passaggi vincenti. Siamo al 67' e la gara, che non ha più nulla da dire, si avvia stancamente al termine. C'è spazio per la doppietta sfiorata dallo scatenato spagnolo, e il Venezia esulta: ora è quinto con 16 punti, insieme al Palermo. Südtirol fermo a quota 10.



SPEZIA-PADOVA 1-1

Lo Spezia non è uscito completamente dalla crisi e resta negli ultimi tre posti, facendosi raggiungere dal Padova sull'1-1. Pressione alta immediata dei liguri, che passano dopo sedici minuti: Salvatore Esposito pesca Vignali e, dopo un'azione manovrata, ecco l'1-0 di Lapadula. Ci prova anche Di Serio, ma Fortin evita il bis dello Spezia e tiene la gara aperta. Nella ripresa ecco dunque il pareggio del Padova, propiziato da un errore di Sarr: il portiere dei liguri sbaglia il rinvio e viene beffato da Lasagna al 66'. Lapadula e Aurelio sfiorano la rete per gli aquilotti, ma Fortin salva tutto. Nel finale c'è anche un brivido per lo Spezia, che resta penultimo con la Samp a quota 7 punti: Di Maggio sfiora il gol-vittoria del Padova che, di contro, sale a 13 punti.



CATANZARO-MANTOVA 3-1

Non si interrompe la crisi del Mantova, sempre più ultimo in classifica, che si fa rimontare: dall'1-0 al 3-1 contro il Catanzaro. Festa evita la rete immediata di D'Alessandro e i suoi, al 7', passano con Mancuso: tiro al volo e 1-0. Caprini sfiora il bis e anche Artioli, con una punizione che costringe Pigliacelli a un autentico miracolo. Ci pensa Alphadjo Cissé a risvegliare il Catanzaro, colpendo un palo, ma la vera svolta arriva nella ripresa. Il triplo cambio operato dai calabresi fornisce la scossa definitiva, ma il pari è fortunoso: Majer anticipa anche Festa e sigla l'1-1. Siamo al 68' e inizia la riscossa del Catanzaro, che passa in vantaggio col sinistro a giro di Cissé (75') e chiude i giochi con Favasuli da due passi (80'). La formazione giallorossa sale dunque a 12 punti, Mantova ultimissimo con cinque punti in dieci gare e una sola vittoria.