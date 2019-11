Serie B: tris Crotone all’Ascoli, calabresi da soli al secondo posto

Il Crotone vince 3-1 contro l’Ascoli nell’anticipo della 12.a giornata di Serie B e sale per il momento in solitaria al secondo posto in classifica. Crotone che va sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Crociata al 6’ e Simy al 34’. Il risultato finale viene definito da due autoreti, la prima di Marrone al 39’, la seconda di Valentini all’87’. Ascoli che rimpiange soprattutto un palo di Da Cruz all’84’.