Serie B, svelato il calendario 2022/23: Venezia-Genoa alla prima giornata

Si alza il sipario sulla Serie B 2022/23. A Reggio Calabria è stato ufficialmente svelato il calendario della prossima stagione della serie cadetta, che partirà, come la Serie A, nel weekend del 12-13-14 agosto: alla prima giornata già in programma un match di cartello come Venezia-Genoa, mentre la neo promossa Palermo ospiterà il Perugia, il Cagliari sarà di scena a Como e il Bari a Parma. Il campionato non si fermerà durante i Mondiali di Qatar 2022: la pausa invernale è fissata tra il 27 dicembre e il 13 gennaio, mentre l'ultima giornata si disputerà il 19 maggio.