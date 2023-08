Serie B: Pierini trascina il Venezia, vincono Parma e Cittadella. Pareggia lo Spezia

PRIMA GIORNATA

I veneti superano il Como 3-0 con la doppietta del numero 10 e il goal di Pohjanpalo. Benedyczak e Bernabé in rete nel 2-0 degli emiliani alla Feralpisalò. Odogwu riprende al 93' i liguri.

SÜDTIROL-SPEZIA 3-3

La domenica di Serie B si apre con il match tra Südtirol e Spezia: è 3-3 il risultato al termine di un match pirotecnico. I liguri schierano dall’inizio il tridente Antonucci-Moro-Cipot, mentre i padroni di casa si affidano al tandem Odogwu-Casiraghi. La partita del Druso si sblocca dopo 8’, quando Bandinelli passa tra due avversari e mette un cross dalla sinistra su cui Moro riesce ad arrivare di testa coi tempi giusti e battere Poluzzi. Casiraghi prova dalla distanza a pareggiare il match, ma il suo tentativo termina fuori. Alla mezz’ora è però lui a trovare il goal su calcio di rigore: Odogwu viene atterrato da Muhl e il numero 17 non fallisce dal dischetto. Quattro minuti ed è nuovo vantaggio ospite: Reca rientra sul destro sulla trequarti di sinistra e mette un cross insidioso verso la porta avversaria, pallone che nessuno riesce a toccare e si infila in rete per l’1-2 dei liguri. Inizia il secondo tempo ed è di nuovo penalty per la squadra di Bisoli: Merkaj (appena entrato), viene travolto da Dragowski. Si presenta ancora Casiraghi dagli undici metri, che non calcia benissimo ma nonostante il tocco del portiere (non perfetto nella circostanza) realizza anche questa volta. Al 62’ arriva però un’altra doppietta: Luca Moro riceve da Kouda a centro area dopo una bella azione dello Spezia e realizza di destro sul primo palo per il 3-2. Al 93’ Odogwu risolve in scivolata una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e riprende per la terza volta gli ospiti, fissando sul 3-3 il punteggio finale.

CITTADELLA-REGGIANA 1-0

Dopo un buon avvio degli ospiti, prendono le redini dell’incontro i veneti, che mettono in difficoltà la formazione allenata da Nesta e spingono per trovare la rete del vantaggio. Le due squadre non si risparmiano e l’incontro si sblocca al quarto minuto di recupero del primo tempo, quando dopo un’azione insistita i padroni di casa trovano la deviazione vincente di Amatucci: Carriero tiene in campo un pallone destinato a spegnersi sul fondo, Vita mette un pallone teso in area piccola dove il numero 8 controlla e realizza. Lanini e Nardi entrano dalla panchina ad inizio ripresa per cercare di innescare una reazione degli ospiti, ma è Pittarello a cestinare il raddoppio da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Reggiana fatica a trovare soluzioni offensive se non con le conclusioni da lontano di Cigarini e Pandolfi a dieci dalla fine sfiora il goal del 2-0, ma il suo diagonale di destro dall’interno dell’area termina a lato. Finisce così 1-0 per i padroni di casa l’incontro del Tombolato.

VENEZIA-COMO 3-0

Si sblocca il match al minuto 19, quando un lancio lungo coglie di sorpresa la difesa degli ospiti: Johnsen salta Semper ma si allarga troppo, prova un cross in mezzo che fortunosamente arriva a Pierini, che realizza. Odenthal cerca la rete sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma di testa manda alto. Il raddoppio arriva al 32’ e porta ancora la firma del numero 10 in contropiede: Johnsen trova una traccia in diagonale per mandare in porta il compagno, che complice il velo intelligente di Pohjanpalo riceve sul lato destro dell’area e incrocia con un forte rasoterra sul palo lontano. Il finlandese si iscrive al tabellino al 54’, quando Ellertsson strozza una conclusione dal limite e la palla arriva al capitano, che da posizione regolare corregge in rete. Poco prima Joronen aveva neutralizzato un tentativo di Cutrone. Tessmann sfiora il poker con una botta di poco a lato e l’ennesimo contropiede regala a Pohjanpalo la possibilità della doppietta, ma Semper risponde presente. A quattro dalla fine ci prova Cheryshev dalla lunga distanza, ma il suo mancino trova il palo a negargli la gioia personale.

PARMA-FERALPISALÒ 2-0

Il primo squillo della partita arriva al 4’ per la squadra neopromossa, quando il mancino di Compagnon termina a lato. Le due squadre ci provano ma la svolta arriva a dieci minuti dall’intervallo. L’arbitro Monaldi viene richiamato dal VAR per un fallo di mano di Martella dopo un colpo di testa di Man: è calcio di rigore e Benedyczak lo trasforma al minuto 37. Man e Bonny da una parte e Carraro-Balestrero cercano di muovere ulteriormente il risultato prima del riposo, ma le loro conclusioni non vanno a buon fine. Pecchia inserisce Partipilo e Bernabé all’ora di gioco per cercare il raddoppio, che arriva al 66’, quando Man serve il talento classe 2002, che trova un grande angolo ad incrociare con il mancino. Coulibaly cerca il tris dalla distanza, ma il risultato rimane sul 2-0, nonostante la traversa colpita da Tonetto all’81’ con un colpo di testa e il tentativo finale di Gjyla che avrebbe potuto accendere il finale di gara.

