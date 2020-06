Serie B: Spezia-Empoli 1-0, Italiano è terzo con il Frosinone  

SERIE B

Dopo il recupero tra Ascoli e Cremonese, la Serie B inizia il suo tour de force: nell'apertura del 29esimo turno, lo Spezia batte 1-0 l'Empoli e raggiunge al terzo posto il Frosinone. La squadra di Italiano tiene palla, i toscani creano occasioni in contropiede, ma il risultato premia i liguri, che passano al 72' con l'ottavo gol stagionale di Ragusa. L'Empoli ci prova fino in fondo ma Scuffet salva sul colpo di testa di Romagnoli.



Naturalmente a porte chiuse, ma l'importante è che si giochi. Il “Picco” è vuoto e lo Spezia deve riprendere da dove aveva lasciato, cioè l'inseguimento di un sogno sembrato un po' più lontano dopo i troppi passi falsi prima dello stop. Era più in salute l'Empoli, ma è chiaro che adesso è partito un mini-campionato di dieci giornate dove solo il Benevento per la promozione e il Livorno per la retrocessione sembrano aver chiaro il loro futuro. Si parte con ritmi bassi, e non può essere altrimenti, si gioca sotto una calura asfissiante. I padroni di casa optano dunque per un possesso palla lento, l'Empoli dell'ex Pasquale Marino preferisce aspettare per poi pungere in contropiede. La prima seria occasione è proprio per gli ospiti, con Balkovec che appoggia per Frattesi, il cui tentativo viaggia a lato del palo per pochi millimetri.

Lo Spezia gioca ma senza costrutto e Italiano più volte si agita a bordo campo, soprattutto quando anche l'approccio dei suoi si mostra deficitario: pochi secondi dalla ripresa e Ciciretti impegna Scuffet. I liguri cominciano a farsi vedere con Gyasi (mancino neutralizzato da Brignoli) ma è ancora Scuffet a entrare negli highlights con una parata su Frattesi. Comincia la girandola dei cambi: cinque a testa, c'è anche spazio per un piccolo scambio di opinioni tra Nzola e Italiano. Dopo un altro break di Ciciretti, positivo fin quando non deve concludere a rete, lo Spezia passa a sorpresa. Al 72', infatti, Marchizza serve in area Ragusa, che da neo-entrato batte Brignoli da pochissimi metri: rivedibile la difesa empolese. Per lo Spezia il “Picco” continua a dire bene: 11esimo risultato utile consecutivo e quinta vittoria di fila. Permette questi numeri anche un grande intervento di Scuffet su un colpo di testa di Romagnoli. In classifica, Spezia terzo con il Frosinone a quota 47 punti, Empoli nono a 40.