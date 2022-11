Serie B: pari per Ternana e Bari, la Reggina rimonta il Venezia. Sorride Cannavaro

SERIE B

I biancorossi acciuffano il 2-2 il Südtirol, umbri bloccati dal Brescia. Nelle altre sfide, gli amaranto rimontano i lagunari e il Benevento esulta: sconfitta la Spal di De Rossi

© Getty Images Gol ed emozioni nella 13a giornata di Serie B, che porta la Reggina in seconda posizione: gli amaranto rimontano e sconfiggono 2-1 il Venezia, arrivando a -5 dal Frosinone. Sale al terzo posto invece, la Ternana dopo lo 0-0 col Brescia. Acciuffa il pari anche il Bari, nel 2-2 contro il Südtirol, mentre finiscono 1-1 Modena-Perugia e Cagliari-Pisa. Vittorie importanti per Parma, Cosenza e Benevento: Cannavaro sconfigge 2-1 la Spal di De Rossi.

BARI- SÜDTIROL 2-2

Nella sfida di alta classifica tra Bari e Südtirol arriva un punto per entrambe le formazioni: al San Nicola finisce 2-2. Un Primo tempo ricco di emozioni quello che va in scena a Bari: all’11’ Rover stampa il pallone sul palo, brivido per i pugliesi. Il vantaggio degli altoatesini arriva al 21’: Tait di testa sblocca la gara. Il raddoppio arriva al 37’ con Odogwu che con un bel colpo di testa batte Caprile. Padroni di casa che non mollano e accorciano le distanze prima dell’intervallo: Di Cesare accorcia le distanze al 43'. Nella ripresa spingono i pugliesi che al 63’ prima colpiscono il palo con Scheidler e poi trovano il pari con Salcedo. Su cross di Ricci, il giocatore biancorosso in area si coordina e di destro al volo punisce Poluzzi. Al fischio finale il Südtirol agguanta il decimo risultato utile, invece il Bari ancora una volta non trova la vittoria.

SPAL-BENEVENTO 1-2

Al Mazza di Ferrara va in scena la sfida tra gli ex campioni del mondo De Rossi e Cannavaro, con il Benevento che sorride e si porta a casa tre punti. Un primo tempo combattuto e a ritmi alti, con i ferraresi che trovano il meritato vantaggio con una punizione strepitosa di Samuele Esposito (10’). Benevento che inizia a spingere e al 33’ Capellini pareggia sfruttando un errore di Alfonso. Il direttore di gara, richiamato al Var, annulla il gol per una spinta di Murgia in barriera. Nella ripresa gli uomini di De Rossi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Peda. La partita cambia nel giro di pochi minuti: al 74’ i campani ribaltano il risultato con Capellini e al 77’ con La Gumina. Primi tre punti per Cannavaro sulla panchina dei sanniti.

CAGLIARI-PISA 1-1

In Sardegna, la sfida tra Cagliari e Pisa finisce 1-1. Partono meglio i toscani: va vicino al gol l'ex di turno Matteo Tramoni la cui conclusione viene respinta da Radunovic. La squadra di D'Angelo trova anche la rete al 13' con Torregrossa ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il Cagliari rientra in partita e ha una buona occasione con Lapadula. Al rientro in campo la gara si sblocca al 50’ Moruțan sfrutta il grave errore di Radunovic che non si accorge della presenza del rumeno e sigla il vantaggio ospite. Ecco che arriva la reazione dei sardi che al 67’ agguantano il pari con Lapadula. L’assalto finale dei padroni di casa non sortisce effetti e il muro toscano regge fino al triplice fischio.

COSENZA-PALERMO 3-2

Al San Vito – Gigi Marulla, i padroni di casa ritrovano la vittoria e battono con un’incredibile rimonta il Palermo. Primo tempo emozionante e ricco di occasioni. Il Cosenza inizia meglio ma non riesce a trovare la via del gol, poi il Palermo esce piano piano trova il vantaggio grazie al solito Brunori al 41’. I padroni di casa agguantano il pari con Florenzi. Nel secondo tempo succede di tutto: Rigione firma il vantaggio del Cosenza al 56’, pareggia nuovamente il Palermo al 59’ con la doppietta di Brunori. Calabresi che ritornano in avanti al 63’ grazie alla rete di Larrivey. Nel finale arriva l’occasione per il pari del Palermo su calcio di rigore: Brunori si fa ipnotizzare da Marson e match che termina 3-2.

MODENA-PERUGIA 1-1

Al Braglia finisce 1-1 la sfida tra Modena e Perugia. Una prima frazione senza troppe emozioni per i primi 35’ di gioco, poi al 37’ Di Carmine porta in avanti il Perugia. Kouan sfiora il raddoppio poco dopo ma il Modena reagisce e al 45' Tremolada si fa trovare libero e sigla il pari. La ripresa ha ritmi tranquilli con poche occasioni. I modenesi spingono nel finale, ma gli umbri sono attenti e chiudono tutti gli spazi, eludendo il forcing sfrenato degli emiliani.

PARMA-CITTADELLA 3-1

Al Tardini il Parma si rialza dopo la sconfitta di settimana scorsa e si prende tre punti contro il Cittadella. Inizio di match che fatica a sbloccare i, ma dopo un lungo pressing i i ducali trovano il vantaggio grazie ad uno schema su punizione che premia l'inserimento di Del Prato. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa la squadra di Pecchia controllato il risultato punendo il Cittadella con veloci imbucate: prima arriva il raddoppio con Camara al 57’ e poi il tris di Benedyczak al 67’. A nulla serve la rete di Antonucci al 71’ per il Cittadella. Al triplice fischio sorridono i ducali.

VENEZIA-REGGINA 1-2

Finisce con la vittoria per 1-2 della Reggina sul Venezia. Partono forte i lagunari che costruiscono e trovano il vantaggio al 10’ con Pohjanpalo: il suo tiro potente piega le mani ad un impreciso Ravaglia. Tre minuti dopo Crnigoj sfiora il raddoppio e il suo destro colpisce la traversa. La formazione di Inzaghi prova a rispondere con Canotto, ma Joronen si fa trovare pronto. Al 22’ il Venezia raddoppia con Giraudo ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso arancioneroverde. La rimonta si compie nel secondo tempo: al 55’ da rimessa laterale Canotto è il più veloce nel tap-in e al 76’ Hernani regala il gol vittoria ad Inzaghi.

TERNANA-BRESCIA 0-0

Prosegue la "pareggite" della Ternana, al quarto pari consecutivo con tre 0-0 nelle ultime tre sfide: finisce così anche il Brescia, le squadre non si fanno male in una gara poco emozionante e restano in zona-playoff. Il primo tempo è decisamente di marca rossoverde, col fraseggio e il pressing alto degli umbri a mandare in difficoltà il Brescia. Hanno grandi occasioni Cassata, con Andrenacci a deviare in corner il suo sinistro dal limite, e Palumbo che colpisce a lato di un soffio. Rispondono le rondinelle con Olzer (alto), ma il finale è ancora della Ternana: stavolta è Falletti a rendersi pericoloso. La ripresa è decisamente bloccata e priva di emozioni, col Brescia che si difende in maniera arcigna e la Ternana che non riesce a sfondare. Le uniche chances sono proprio per le rondinelle, con Moreo a sfiorare la rete e un grande forcing nel finale. Ma non arriva la rete e finisce 0-0 tra Ternana e Brescia, che si annullano: gli umbri salgono in terza posizione con 22 punti al fianco di Genoa e Parma, il Brescia aggancia il Südtirol ed è settimo a quota 20. Per le rondinelle, sette gare senza vittoria.

