Serie B, si riparte: in campo di venerdì e lunedì

La Lega B ha comunicato il calendario dettagliato, con anticipi e posticipi, delle prossime giornate del campionato cadetto dalla 10a alla 17a giornata. A parte la prima giornata dopo la ripresa dalla pausa per Covid-19 che si giocherà su tre giorni - anticipo il venerdì e posticipo la domenica con le altre in campo il sabato - le altre giornate si giocheranno sempre di venerdì e lunedì in due slot orari: 18:45 e 21:00.