Serie B: Salernitana ko a Cremona, pari e gol tra Trapani e Cosenza

Dopo quasi due mesi torna a vincere la Cremonese che batte 1-0 la Salernitana, tradita da un erroraccio del portiere Micai in occasione del gol partita firmato da Ciofani al 73’. Baroni allontana le voci di un possibile esonero. Succede invece tutto nel primo tempo in Trapani-Cosenza, un 2-2 che però cambia poco la classifica delle squadre: ai calabresi non basta la doppietta di Pierini, pareggiata da Moscati e Pettinari.

CREMONESE-SALERNITANA 1-0

Marco Baroni e la Cremonese ringraziano Ciofani e l’errore di Micai per tornare al successo, per tre punti che in questo momento sono davvero importanti per cercare di rasserenare l’ambiente. Padroni di casa che iniziano bene, proprio Ciofani prende il palo al 14’, poi Micai è sensazionale sulla ripartenza chiusa da Valzania. Portiere della Salernitana ancora decisivo su Terranova e Ciofani, prima che Jallow attivi la Salernitana in zona offensiva, trovando una grande risposta di Agazzi. Ritmi che continuano a essere alti, nella ripresa inizia meglio la squadra di Ventura con tre occasioni filate con Gondo, Kyine e Lombardi. Il solito Micai però deve salvare tutto su Jaroszynski, prima di allontanare male un cross lento al 73’ e regalare a Ciofani l’occasione in girata di sbloccare la partita. Nel finale la Salernitana spinge cercando il pareggio, Agazzi però chiude su Migliorini e costringe Ventura allo stop.

TRAPANI-COSENZA 2-2

Il Trapani resta ultimo, il Cosenza troppo vicino alla zona calda, ecco perché il pari non serve davvero a nessuno. Partita che si decide nel corso di un primo tempo scoppiettante: al 6’ Pierini va in contropiede e con la punta batte Carnesecchi per il vantaggio ospite, Sciaudone cerca il raddoppio e invece arriva il pareggio del Trapani. Al 17’ infatti Moscati trova la deviazione di Idda che impedisce a Perina di salvare la situazione, per un pari che scioglie i padroni di casa che prima sfiorano il vantaggio con una rovesciata fantastica di Pettinari che poi al 43’ insacca in tap in. Nel secondo minuto di recupero della prima frazione, però, il Cosenza pareggia di nuovo i conti ancora con Pierini che infila con un pallonetto. Nella ripresa Trapani che va vicinissimo al nuovo vantaggio con il palo colpito da Scaglia, nel finale poi doppia espulsione per Pagliarulo e Capela che non cambia il senso della sfida.