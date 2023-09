Serie B: Mancuso lancia il Palermo nel recupero, pareggia il Modena. Reggiana rimontata

SERIE B

Vittoria in extremis ad Ascoli per i siciliani, mentre gli emiliani impattano 1-1 con la Feralpisalò. Ballardini ferma Nesta sul 2-2

© italyphotopress La quinta giornata di Serie B sancisce il successo al 92' del Palermo ad Ascoli con Mancuso. Beffato il Südtirol dal Cosenza: segna Mazzocchi al 99'. Pareggia nel finale il Bari a Pisa, Akpa-Chukwu risponde alla rete di Beruatto. Non riesce a vincere la Feralpisalò: 1-1 con il Modena, nonostante la superiorità numerica. Lecco-Brescia termina 0-2, in rete Borrelli e Bianchi. Finisce 2-2, invece, Reggiana-Cremonese: Ballardini rimonta Nesta.

ASCOLI-PALERMO 0-1

Primo tempo senza grandi emozioni tra Ascoli e Palermo, con gli ospiti che ci provano con Aurelio dopo un quarto d’ora ma senza efficacia. Al 37’ viene fischiato un calcio di rigore ai siciliani per un fallo di Bayeye su Di Francesco, ma il Var ravvisa l’effettiva mancanza di contatto tra i due e annulla. Sul finale di primo tempo i bianconeri sfiorano il goal: calcio di punizione dalla sinistra e spizzata di testa di Rodriguez che sfiora di pochissimo il palo. Quando sembra ormai fissato lo 0-0, al 92’ Mancuso trova il goal vittoria beffando in spaccata Viviano. Sono tre punti per il Palermo, che sale a 10 punti in classifica, mentre l’Ascoli resta a tre.

COSENZA-SÜDTIROL 2-2

Dopo dieci minuti Venturi si inventa la rete del vantaggio: calcio di punizione dalla trequarti, tacco volante in allontanamento e Poluzzi scavalcato sul secondo palo. Marras cerca il raddoppio ma calcia alto, mentre gli ospiti ci provano con Casiraghi e Broh senza però trovare la porta. Il pareggio ospite arriva al 66’ proprio con il numero 17, che riceve da Ciervo e realizza in girata. Gli uomini di Bisoli completano la rimonta al 75’ con Odogwu, che riceve da Davì e gira in porta con un mancino sporco ma efficace. Cambia ancora il punteggio al 99’, quando Mazzocchi incorna un cross dalla destra e realizza il 2-2.Il Sudtirol sale a otto lunghezze in graduatoria, mentre il Cosenza a 5.

FERALPISALÒ-MODENA 1-1

Falcinelli sblocca subito l’incontro: Tremolada crossa, il portiere avversario non trattiene e il bomber della formazione ospite si avventa di testa sul pallone e mette in rete. Al 9’ arriva il primo storico goal della squadra di Vecchi nella serie cadetta: Letizia crossa e Balestrero gira perfettamente con un preciso destro al volo. Al ventesimo il mancino di Tremolada dalla distanza trova il palo alla destra di Pizzignacco e la pressione modenese sale, senza però trovare la soluzione vincente prima del duplice fischio. Al 65’ Felici cerca il contatto in area di rigore, ma il VAR ravvisa la simulazione ed è secondo giallo. Il Modena ha la possibilità di andare a punteggio pieno e sfruttare la superiorità numerica, ma non riesce. Sale a 10 punti la formazione emiliana, primo punto per la Feralpisalò.

LECCO-BRESCIA 0-2

Passa subito la formazione ospite con la rete meravigliosa di Borrelli: spizzata di Papetti e botta al volo dal limite per il nuovo acquisto, che scaraventa il pallone alle spalle di Melgrati. Il Lecco non ci sta e al 15’ trova l’episodio per pareggiare: Dickmann commette un’ingenuità ed è rigore, ma Novakovich trova soltanto il palo esterno. Cresce la formazione neopromossa: Crociata, Giudici e Di Stefano cercano il pareggio, ma le loro conclusioni non riescono a sortire l’effetto sperato prima dell’intervallo. Il raddoppio lo firma però il Brescia: ingenuità di Battistini, Bianchi gli scippa palla e si invola verso la porta per la rete al 63’. Al 97’ ha un’altra occasione dal dischetto la squadra di casa, ma Eusepi si fa ipnotizzare da Lezzerini : resta quindi a zero il Lecco, mentre sale a sei punti in due partite il Brescia.

PISA-BARI 1-1

Il primo a provarci è Maita, che dopo 5’ raccoglie una respinta al limite e calcia alto al volo. All’11’ passano i nerazzurri: respinto un cross da angolo, si coordina perfettamente Beruatto dal limite e al volo batte Brenno. Sibilli prova a rispondere due volte al vantaggio, ma i suoi tentativi terminano di poco a lato. Nella ripresa è Nasti a cercare l’1-1 con un mancino in area, ma il pareggio lo firma Akpa-Chukwu a 5’ dalla fine: bella giocata sulla destra di Dorval, che sterza sulla destra e trova in area piccola il compagno, che non sbaglia. I toscani finiscono addirittura in dieci con il rosso a Nagy. Il Bari sale così a 7 punti, mentre il Pisa a 4.

REGGIANA-CREMONESE 2-2

La Reggiana pareggia 2-2 con la Cremonese e rimanda ulteriormente l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato. Al Mapei, l'avvio dei padroni di casa è clamoroso: al 15', Vergara si guadagna un calcio di rigore, infortunandosi però nella circostanza e lasciando spazio a Lanini. Dal dischetto, intanto, Pettinari non sbaglia: 1-0. Otto minuti dopo, arriva il raddoppio di Portanova, che sfrutta l'assist di Bianco e trova il 2-0 già a fine primo tempo. Ballardini prova a scuotere i suoi inserendo Quagliata e Okereke a inizio ripresa e la sfida si riapre a metà secondo tempo grazie al gol di Collocolo (66'), mentre nel finale arriva la doccia fredda per Nesta. All'87', infatti, Coda firma il 2-2 che consente ai lombardi di evitare il ko e di restare davanti agli emiliani. In classifica, la Cremonese di Ballardini è ora a 6 punti rispetto ai 3 della Reggiana.