Serie B: riparte il Como, sconfitto il Venezia

SERIE B

Terzo successo casalingo di fila per i lariani, che escono per la prima volta dalla zona rossa. Notte profonda per i lagunari, sconfitti 1-0 nel giorno del ritorno di Soncin

© italyphotopress Prosegue la crisi del Venezia, che subisce la quinta sconfitta consecutiva nella sfida che riportava Andrea Soncin sulla panchina dei lagunari. Gli arancioneroverdi vengono sconfitti 1-0 dal Como, che si conferma implacabile in casa: tre successi di fila per i lariani, che grazie alla rete di Bellemo (65') salgono a 12 punti ed escono per la prima volta dalla zona rossa della Serie B. Domani Reggina-Genoa chiuderà questa intensa 12a giornata.

Cade nuovamente il Venezia, che resta in penultima posizione e viene sconfitto 1-0 dal Como: vittoria importantissima per i lariani, ora quintultimi con 12 punti e un risicato +1 sulle terzultime. Primo tempo interlocutorio al Sinigaglia, con un'occasione per parte. Il Como, che ha perso Ioannou per infortunio, si fa vedere con Mancuso e il Venezia risponde intorno alla mezz'ora con l'errore in tap-in di Cuisance. I portieri non si sporcano i guantoni e prevale la paura, che manda le squadre al riposo sullo 0-0. L'equilibrio si spezza solo al 65' ed è il Como a segnare: il subentrato Parigini serve Bellemo, autore di una strepitosa girata al volo che beffa un Mäenpää in colpevole ritardo. La partita si mette sui binari più graditi ai lariani, che possono colpire in contropiede e hanno varie chances per il raddoppio: Parigini e Cutrone colpiscono a lato, Cerri si vede annullare il 2-0 per offside. Finisce però 1-0, col terzo successo casalingo consecutivo del Como e la quinta sconfitta di fila per il Venezia: la formazione di Soncin resta penultima con 9 punti e dovrà lavorare molto per ritrovarsi, dopo aver vinto solo una delle ultime dieci sfide.

RISULTATI E CLASSIFICHE

