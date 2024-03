Serie B: rimonta della Samp, 2-1 all'Ascoli e aggancio alla zona playoff

SERIE B

A Marassi decidono Kasami e De Luca, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Duris per i bianconeri

© ipp La ventinovesima giornata di Serie B si chiude con il successo interno della Sampdoria, che batte 2-1 l'Ascoli. A sbloccare il match è Duris, che al 10' supera Stankovic con un sinistro deviato che finisce all'angolino. Nel secondo tempo, però, si concretizza la rimonta dei blucerchiati, che prima pareggiano con Kasami (77'), poi vincono grazie al primo gol in casa di De Luca, a segno all'84'. Pirlo aggancia Pisa e Cittadella in zona playoff.

Super rimonta della Samp che, per la prima volta in stagione, entra in zona playoff: il 2-1 all'Ascoli che chiude la ventinovesima giornata di Serie B vale infatti l'aggancio a Pisa e Cittadella. Eppure, a Marassi l'inizio non è il migliore per gli uomini di Pirlo: i bianconeri, infatti, passano in vantaggio già al 10': Duris conclude di sinistro e una deviazione fa diventare il tiro un arcobaleno che finisce alle spalle di Stankovic. Prima dell'intervallo, gli ospiti troverebbero anche il raddoppio, ma la rete di Pablo Rodriguez viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa, ecco il ribaltone: l'1-1 arriva al 77' con il capitano Kasami, che arriva a rimorchio sull'assist di Sebastiano Esposito e, di sinistro, la mette all'angolino. Ma i blucerchiati non si accontentano e, sette minuti dopo, trovano il 2-1: decisiva la deviazione da pochi passi di De Luca, al primo gol interno del suo campionato. Finale che non porta al pareggio bianconero: la Samp sale a quota 37 e può sognare, visto che è ottava oltre che a +7 sulla zona playout. Resta terzultimo, invece, l'Ascoli, a quota 28 e a -6 dalla salvezza.