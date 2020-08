Serie B, retrocessione in attesa di sentenza: Trapani il 6 agosto al Coni

SERIE B

La 'regular season' di Serie B è finita, ma tra pochi giorni sarà già ora di playoff e playout. Con Benevento e Crotone già in Serie A, Chievo-Empoli ​e Cittadella-Frosinone si affronteranno per conquistare un posto in semifinale e sfidare Spezia e Pordenone, mentre in coda, per la permanenza in cadetteria, il playout è Pescara-Perugia, anche se c'è un asterisco. Il Trapani infatti, terzultimo con 44 punti e retrocesso, ha fatto ricorso contro la penalizzazione e se dovessero ridargli il punto richiesto si salverebbe.

I siciliani raggiungerebbero infatti in classifica abruzzesi e umbri e, per via della classifica avulsa, a retrocedere in C sarebbe clamorosamente il Pescara, con Trapani e Perugia a giocarsi la permanenza in B. Per conoscere il loro destino però le squadre dovranno aspettare la vigilia dell'andata dei playout, perché il ricorso del Trapani contro la penalizzazione di 2 punti inflitta per inadempienze amministrative tardivamente sanate verrà discusso solo il 6 agosto dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Un’appendice di stagione che getta benzina sul fuoco delle solite polemiche per una giustizia sportiva intempestiva e che fa infuriare il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha lanciato un avvertimento: "Credo che se al Trapani dovessero restituire i punti vuol dire che in questo calcio si può fare tutto e quindi dal prossimo anno il Pescara non pagherà più nessuno".

