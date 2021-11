Serie B: Reggina capolista, suo il derby col Cosenza

SERIE B

Gli uomini di Aglietti agganciano il Pisa in vetta grazie all’1-0 del San Vito: decide Montalto

Almeno per una notte la Reggina è capolista della Serie B in coabitazione con il Pisa. La squadra allenata da Alfredo Aglietti vince 1-0 il derby calabrese sul campo del Cosenza e aggancia i toscani a quota 22 punti. Un tentativo velleitario di Bianchi da distanza siderale apre il match: palla abbondantemente fuori. All’11’ Situm rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per Corsi, che da pochi passi non riesce ad impattare bene e manda a lato. Poco dopo, una bella incornata di Cionek, sugli sviluppi di un corner, trova strepitosa risposta di Vigorito, che respinge in angolo. Sul fronte opposto Turati respinge coi pugni la conclusione da posizione angolata di Caso. Nel finale di primo tempo, la girata aerea di Montalto si spegne a lato. Un colpo di testa di Rigione finisce fuori di poco, mentre al 55’ è Montalto a portare in vantaggio gli ospiti: il numero 30 riceve palla al limite dell’area e in un attimo rientra sul mancino, lasciando partire una conclusione imprendibile all’incrocio dei pali. Al 76’ una conclusione da pochi passi di Di Chiara si spegne sull’esterno della rete e nel finale Cortinovis sfiora il palo. In attesa delle partite di domani e di domenica, la Reggina si gode la vetta della classifica; il Cosenza resta 14esimo con 14 punti.