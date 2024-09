Serie B: prima vittoria per il Frosinone, 2-1 al Cittadella

SERIE B

I ciociari passano al Tombolato: decidono Oyono e Partipilo, non basta Cassano

© X Il Frosinone vince la sua prima partita in questa Serie B. I ciociari, infatti, si impongono 2-1 in casa del Cittadella e salgono a 6 punti, a -1 dai veneti. La formazione di Vivarini passa al 35' grazie al colpo di testa di Oyono su corner battuto da Marchizza, poi al 63' Partipilo segna col cucchiaio su calcio di rigore. Cassano entra e al 70' accorcia le distanze, ma gli uomini di Gorini non riescono ad agguantare il pareggio.

Messo spalle al muro, il Frosinone di Vivarini trova la prima vittoria del suo campionato e allontana l'ipotesi di cambio alla guida tecnica: finisce 2-1 al Tombolato contro un Cittadella che incassa il quarto ko in sette partite. La prima occasione è proprio per i padroni di casa, con Cerofolini che respinge su Salvi. Al 35', però, i ciociari passano in vantaggio: corner di Marchizza e colpo di testa vincente di Oyono. All'ultima azione prima dell'intervallo, gli ospiti troverebbero anche il 2-0, ma il gol di Di Stefano viene giustamente annullato per fuorigioco.

Nella ripresa, Partipilo sfiora il raddoppio, poi lo trova su calcio di rigore al 63', segnando col cucchiaio e punendo il fallo di Angeli su Ambrosino convertito in massima punizione dopo l'on-field review di Crezzini. Subito dopo aver subito gol, Gorini inserisce Cassano che, al 70', raccoglie sulla sinistra l'assist di Magrassi dalla destra, punendo l'immobile difesa ospite che non reagisce al cross che attraversa tutta l'area. Entra anche Masciangelo, ma il Cittadella non riesce a trovare il pari. Il Frosinone resiste e centra una vittoria fondamentale per la sua stagione: e Vivarini si salva da un possibile esonero.