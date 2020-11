Serie B: prima vittoria per il Cosenza, Frosinone ko

SERIE B

Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B, il Cosenza espugna lo Stirpe e batte 2-0 il Frosinone, centrando la prima vittoria nel campionato cadetto. Decisiva la doppietta di Carretta messa a segno nella ripresa con due tap-in al 47’ e al 70’. Secondo ko di fila per la formazione di Alessandro Nesta, che fallisce l'opportunità di salire, almeno per una notte, in vetta alla classifica insieme all'Empoli e resta a 13 punti. lapresse

Prima vittoria in Serie B per il Cosenza, che legittima il successo dello Stirpe già in avvio di gara. La prima occasione, infatti, è per gli ospiti: all'11', Bahlouli converge verso il centro e fa partire un destro ben deviato in angolo da Bardi. Il Frosinone, invece, risponde con la punizione di Ciano vicinissima all'incrocio dei pali al 28'.

Nella ripresa, la partita si sblocca dopo soli due minuti: cross dalla sinistra di Vera, Baez manca l'intervento ma il pallone arriva a Carretta, che deposita in rete il gol dell'1-0. Il Cosenza va due volte vicino al raddoppio, ma Bardi è bravo a ipnotizzare in entrambe le circostanze Baez, mentre i padroni di casa rispondono con la girata in area di Novakovich respinta con i piedi da Falcone. Al 70', arriva il 2-0, ancora con Carretta: cross rasoterra dalla destra di Baez e l'ex Cremonese, a porta vuota, firma la sua personale doppietta, che chiude definitivamente i giochi. Può gioire il Cosenza, alla sua prima vittoria in Serie B. Frosinone ancora ko per 2-0 dopo la sconfitta di Monza: un passo falso che lascia i ciociari, che sognavano di agganciare almeno per una sera l'Empoli in vetta, a quota 13.