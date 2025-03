Serie B: Pohjanpalo è già il re di Palermo, pareggiano sia il Catanzaro che il Bari

CATANZARO-REGGIANA 1-1

Un Catanzaro in grande forma accoglie la Reggiana al Ceravolo, dove sono però i granata a portare il primo attacco con Vido dopo pochi secondi dal calcio d’inizio. L’ex Palermo è tra i più attivi e al quarto d’ora è proprio lui a stappare il match, su assist di Ignacchiti. Lo stesso centrocampista cresciuto nell’Empoli sfiora poi il raddoppio al 21’, prima del tentativo di Pittarello per le Aquile una manciata di minuti più tardi. Pagano segna quindi quello che sarebbe il gol del pareggio per la formazione di Fabio Caserta in chiusura di primo tempo, ma la rete viene subito annullata per un fallo in attacco di Iemmello. A impegnare Pigliacelli in avvio di ripresa è invece Reinhart, mentre Scognamillo va a un passo dal riequilibrare il risultato dalla parte opposta. Proprio l’ex Alessandria si rifà però al 75’, siglando l’1-1 su assist di Iemmello. Il Catanzaro torna così al quarto posto, con 43 punti, mentre la Reggiana sale a quota 31 punti.