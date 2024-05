Serie B, playout: favola Di Cesare, il Bari è salvo. Ternana in C

SERIE B

I pugliesi vincono 3-0 al Liberati e mantengono la categoria grazie ad una perla del difensore (nel giorno del suo quarantunesimo compleanno) e le reti di Ricci e Sibilli

© SSC Bari X Dopo Lecco, Feralpisalò ed Ascoli, la Ternana completa il quadro delle squadre retrocesse dalla Serie B. I playout di ritorno tra il Bari e gli umbri (dopo l’1-1 dell'andata al San Nicola) sorridono alla formazione pugliese con il punteggio di 3-0. Capitan Di Cesare (da oggi quarantunenne) sblocca la sfida con una spettacolare girata al volo nel recupero del primo tempo, Ricci firma il raddoppio al 51’ e Sibilli chiude i conti al 64’.

Partenza aggressiva dei padroni di casa, subito vicini al vantaggio con il mancino di Carboni, deviato sull'esterno della rete. La reazione pugliese è imminente: Sibilli scambia con Ricci sulla parte sinistra dell'area e calcia di potenza verso il primo palo, ma Iannarilli respinge coi piedi. I biancorossi cercano lo spunto giusto per far male ai padroni di casa, ma è proprio la formazione allenata da Breda ad andare nuovamente vicina al gol al 27’, quando Favasuli si mette in proprio sulla fascia destra, rientra sul mancino e calcia di poco fuori. È ancora Sibilli a creare i presupposti per la seconda grande chance della partita degli ospiti, con un tiro-cross che alla mezz'ora non beffa per pochissimo l'estremo difensore avversario. Il Bari trova il gol al primo minuto di recupero con capitan Di Cesare, autore (nel giorno del suo quarantunesimo compleanno ed in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in carriera) di una perla in mezza rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Breda toglie Faticanti all'intervallo ed inserisce Raimondo per aumentare il peso offensivo della Ternana, ma è la squadra di Giampaolo a trovare il pesantissimo raddoppio: Ricci riceve da Nasti e si inserisce da sinistra, superando Iannarilli con un perfetto diagonale. Gli umbri hanno la possibilità di riaprire il match con Distefano all'ora di gioco, ma la sua conclusione trova la deviazione di Pissardo e del palo. Dal potenziale 1-2 si passa allo 0-3 al 64’, con Sibilli capace di far male alla difesa avversaria entrando in area dalla sinistra e trovando la soluzione vincente con l'aiuto della deviazione di Dalle Mura. Dorval, dopo aver partecipato all'azione del tris, va vicino al poker nei minuti successivi, mentre Pereiro manda alto da buona posizione. Il finale regala soltanto un po' di nervosismo (Bellomo rimedia un cartellino rosso dalla panchina) e poche occasioni (annullato il poker a Benali): il Bari trionfa e resta così nella serie cadetta, mentre le Fere retrocedono in C (erano in B dal 2021) davanti al proprio popolo.