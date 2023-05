Playoff Serie B, il Südtirol batte il Bari in extremis nella prima semifinale

PLAYOFF SERIE B

Decisivo il gol in pieno recupero di Rover, venerdì il ritorno al San Nicola

© ipp Vince il Südtirol che, nella prima semifinale dei playoff di Serie B, batte il Bari in pieno recupero 1-0 grazie al gol di Rover. Gli altoatesini fanno la partita ma trovano pochi spazi nel primo tempo. Nella ripresa il match si apre: Cheddira ci prova in spaccata, mentre Mazzocchi spreca da centro area. Al 92’ arriva il colpo vincente di Rover che dà un vantaggio a Bisoli in vista del ritorno, in programma venerdì al San Nicola.

LA PARTITA

Vince all’ultimo respiro Il Südtirol, che batte il Bari 1-0 nell’andata della prima semifinale playoff. Primo tempo intenso al Druso: i padroni di casa provano subito a prendere in mano la partita facendo valere il fattore campo, ma senza scoprirsi troppo per non prestare il fianco ai contropiedi pugliesi. Proprio in ripartenza arriva la prima occasione ospite, con Cheddira che scappa via ma non trova compagni in area. Poco dopo ci prova Antenucci, ma il suo tiro è bloccato con sicurezza da Poluzzi. Gli altoatesini rispondono con gli inserimenti di Tait, sempre pericoloso vicino alla porta ma intercettato bene dalla difesa avversaria. La partita riprende equilibrata: il Bari si chiude, pronto a ripartire, mentre il Südtirol non riesce a trovare spazi e si affida ai tiri da fuori, con De Col che non inquadra la porta. Gli ospiti hanno un’altra ghiotta occasione, con Cheddira che si smarca bene in area, ma il tiro del marocchino in spaccata si spegne clamorosamente a lato. Pochi minuti ed è Esposito a spostarsi il pallone e tentare un tiro dal limite dell’area, alto. La risposta dei padroni di casa è affidata a Mazzocchi, che riceve una sponda perfetta di Odogwu ma schiaccia troppo la sua conclusione, sprecando così la migliore occasione del match. Dopo il pericolo scampato il Bari alza il baricentro e prova a sfruttare le fasce per arrivare dalle parti di Poluzzi, sempre preciso in uscita. In pieno recupero però, al 92’, la vince clamorosamente il Südtirol: Casiraghi scappa sulla fascia e mette un cross perfetto per l’inserimento di Rover, che fa 1-0 e dà un vantaggio preziosissimo a Bisoli in vista del ritorno, in programma venerdì prossimo al San Nicola.