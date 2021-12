Serie B: Pisa sempre più primo, la Cremonese sale al terzo posto

SERIE B

Vittoria per 2-0 a Cosenza a favore della capolista, i lombardi s’impongono 4-1 ad Ascoli. Stesso risultato per il Crotone contro il Pordenone

Il sabato della 18esima giornata della Serie B consente al Pisa di consolidare la propria vetta della classifica: Cosenza è sbancata 2-0, grazie a Touré e Cohen, e così i toscani volano a +5 sul Brescia secondo (che giocherà domani). La Cremonese sale in terza posizione con il 4-1 ad Ascoli firmato da Valeri, Buonaiuto, Di Carmine e Vido. La Reggina interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive con l’1-1 a Como. Poker del Crotone.

COSENZA-PISA 0-2

Il Pisa continua a sognare uno storico ritorno in Serie A, dopo oltre 30 anni dalla sua ultima partecipazione, rafforzando il proprio primo posto in campionato. Toscani in vantaggio a Cosenza al 9’: traversone di Leverbe sul quale interviene Masucci, Matosevic smanaccia ma non riesce a evitare l’intervento di Touré, che insacca oltre la linea di porta. La capolista della Serie B vola al 51’: sul cross dalla sinistra di Beruatto, Carraro entra in modo scomposto su Masucci. L’arbitro Chiffi indica subito il dischetto; Cohen trasforma il rigore dello 0-2. In attesa di Brescia-Cittadella di domani, il Pisa vola a +5 sulle dirette inseguitrici.

ASCOLI-CREMONESE 1-4

La Cremonese, almeno per una notte, può godersi la terza posizione in classifica dopo essersi imposta ad Ascoli. Al 31’ Valeri raccoglie una respinta della difesa marchigiana e lascia partire un sinistro dal limite dell’area che non lascia scampo a Leali, per l’1-0 lombardo. Al 39’ Buonaiuto salta secco Avlonitis e da posizione ravvicinata firma lo 0-2. Eramo dimezza le distanze al 44’, ma la rimonta dei padroni di casa si complica al 52’ dopo il rosso per doppio giallo per Botteghin. Ci pensa così Di Carmine a chiudere i conti al 70’, prima del poker di Vido al 90’, costringendo così l’Ascoli al secondo ko consecutivo.

COMO-REGGINA 1-1

Un pareggio che, in un certo senso, può far comodo a entrambe le formazioni: al Como perché strappa un punto nella ripresa e alla Reggina perché interrompe la serie negativa di sei sconfitte consecutive. Gli ospiti sbloccano il risultato al 16’, quando Bellemo tira una botta sul secondo palo che Facchin intercetta, ma sulla respinta arriva Rivas che, sul filo del fuorigioco, non può sbagliare il tap-in vincente. Padroni di casa che agguantano il pari al 55’, quando il fallo di mano di Stavropoulos porta poi alla rete dagli 11 metri da parte di Cerri. Gliozzi spreca due occasioni nel finale, ma il punteggio non cambia più.

CROTONE-PORDENONE 4-1

Successo importantissimo per il Crotone nella sfida salvezza contro il Pordenone. I calabresi mettono in discesa la partita tra il 9’ il 19’: prima Maric trasforma il rigore concesso per il fallo di Camporese su Kargbo, poi sugli sviluppi di una punizione di Estevez, la palla arriva al limite per Borello che calcia al volo e trova l’angolo alla sinistra di Perisan. Butic riapre tutto al 29’, ma i friulani rimangono in dieci per l’espulsione di Falasco. Maric ristabilisce le distanze al 69’, mentre Kargbo cala il poker calabrese al 76’. Pordenone superato al terzultimo posto proprio dal Crotone.