Serie B, Pisa-Benevento 0-0, Montipò salva Inzaghi parando un rigore

Finisce 0-0 la prima partita del nuovo campionato di serie B, con il Pisa e il Benevento che portano a casa un punto a testa al termine di una gara decisamente emozionante, a dispetto del risultato. Nerazzurri molto volitivi nelle prime battute e poi capaci di resistere all'assalto degli Stregoni di Filippo Inzaghi nel prosieguo della partita. A tempo scaduto, quindi, viene assegnato un rigore al Pisa, ma Montipò para il penalty di Marconi.

Il Pisa, alla prima partita in cadetteria dopo due anni in C, mostra tutta la propria voglia al pubblico dell'Arena Garibaldi da tempo intitolata a Romeo Anconetani, partendo a mille all'ora: Masucci, Marin e anche il terzino Belli spuntano da tutte le parti nell'area presidiata da Montipò. Ma il più smaliziato Benevento fa sfogare i padroni di casa, per poi guadagnare inesorabilmente campo. Il fortino del Pisa però si rivela complicatissimo da valicare, tanto che resisterà per l'intera partita.

Il primo a rendersi pericoloso è l'esperto Sau, ma soprattutto Coda si rivela una vera spina nel fianco per i nerazzurri. Letizia e Gyamfi buttano un pallone dietro l'altro nell'area del Pisa, ma sono proprio i toscani a sfiorare il gol con un pericoloso diagonale di Marconi. Ci pensano poi Improta e Viola a guidare l'attacco del Benevento, con il portiere Gori e i suoi compagni che riescono a cavarsela nonostante la pioggia di tiri degli Stregoni. Ma l'ultimo squillo del primo tempo è ancora griffato Pisa, con De Vitis che non trova la deviazione decisiva in piena area.

La ripresa sembra ancora più a tinte giallorosse: Coda si rende subito pericoloso su leggerezza di De Vitis, quindi Viola sfiora il gran gol di sinistro. C'è anche qualche protesta nerazzurra per un presunto braccio di Volta in area, prima che Marconi si renda ancora pericoloso su corner, stavolta di testa.

Qualche minuto dopo è Coda a imitarlo, con l'incornata sul fondo su cross di Letizia, ma via via che ci si avvicina al 90' il Benevento perde continuità in avanti e torna a crescere il Pisa. Così, a recupero inoltrato, Marconi si presenta in area e Del Pinto lo abbatte: è calcio di rigore, che lo stesso Marconi si incarica di battere. Più bravo di lui è però Montipò, che battezza l'angolo giusto e gli respinge la trasformazione. Nessun gol, nessun vincitore. Ma a Pisa abbiamo visto un ottimo inizio per una serie B inaugurata da una splendida notte di calcio.