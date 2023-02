Serie B: impresa del Parma, vince 4-3 a Frosinone in 9 contro 11. Il Pisa rimonta il Perugia

26A GIORNATA

Prima sconfitta allo Stirpe per la capolista, Vazquez lancia gli emiliani. I toscani si impongono per 2-1 sugli umbri



© Getty Images Primi due anticipi della 26a giornata di Serie B: clamorosa vittoria del Parma, che si impone 4-3 in casa della capolista Frosinone nonostante la doppia inferiorità numerica. Per la squadra di Pecchia decisivo Vazquez, che apre e chiude le marcature, con la rete del 4-3 nel momento più difficile. Vittoria importante anche per il Pisa, che rimonta in casa il Perugia per 2-1. Al vantaggio di Casasola rispondono Morutan e Marin.

FROSINONE – PARMA 3-4

Clamorosa vittoria del Parma, che vince 4-3 a Frosinone ed espugna lo Stirpe per la prima volta in questa stagione. Partita vivace e divertente fin dalle prime battute, con gli emiliani che gelano lo Stirpe dopo soli sei minuti grazie all’incornata precisa di Vazquez sul cross di Ansaldi. L’argentino ex Inter e Torino torna protagonista anche al 21’, con un tiro-cross che viene mancato da Zanimacchia, ma che beffa comunque Turati e vale il 2-0. La capolista reagisce immediatamente al raddoppio, accorciando il risultato cinque minuti più tardi con il piazzato di Caso dopo un gran controllo in area. Gli ospiti ripartono benissimo in contropiede più volte, e al 36’ trovano addirittura la rete del 3-1, con il piattone destro di Zanimacchia. Al rientro dopo l’intervallo i ciociari approcciano meglio, riuscendo ad accorciare con Mulattieri al 48’. La squadra di Grosso passa in superiorità numerica al 56’, con gli emiliani che restano in dieci uomini per via dell’espulsione diretta di Estevez. I padroni di casa spingono ancor di più alla ricerca del 3-3, che arriva al 71’ con il sinistro di prima intenzione di Moro. Proprio quando il Frosinone sembra avere in mano la partita arriva la seconda perla del “Mudo” Vazquez, che al 73’ fa partire il destro a girare da fuori area che vale il 4-3 parmense. A cinque minuti dalla fine la squadra di Pecchia resta addirittura in 9, dopo l’espulsione diretta del subentrato Camara. Gli ospiti sono stoici fino in fondo, resistendo in 9 contro 11 fino alla fine. Finisce 4-3, prima sconfitta in casa in questa stagione per il Frosinone, che resta a 55 punti. Si rilancia il Parma, che tocca quota 37 punti.



PISA – PERUGIA 2-1

Vittoria casalinga per il Pisa, che rimonta il Perugia 2-1. Nella prima frazione di gioco i toscani partono meglio e gestiscono maggiormente il possesso del pallone. La partita però prende le pieghe umbre al minuto 31, quando i padroni di casa restano in inferiorità numerica per il fallo da ultimo uomo di Hermannsson. Otto minuti dopo gli ospiti passano in vantaggio, grazie al solito Casasola che trasforma dagli undici metri il rigore che vale l’1-0. Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, è tutt’altro Pisa: al 51’ arriva l’1-1 siglato da Morutan, con un colpo da biliardo di sinistro che si spegne all’angolino. Sette minuti più tardi gli undici di D’Angelo trovano persino il raddoppio, con il capolavoro di prima intenzione da fuori area di Marin. La squadra di Castori torna a spingere alla ricerca del pari, ma al 76’ si ristabilisce la parità numerica con l’espulsione di Paz. Nei minuti finali la partita si spegne piano piano, terminando 2-1. Vince il Pisa, che sale a quota 38 punti. Rimane fermo a 29 il Perugia di Castori.