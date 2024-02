Serie B: Palermo, tris al Bari e quarto posto 

SERIE B

I rosanero superano 3-0 i pugliesi con reti di Ranocchia, Ceccaroni e Segre

© italyphotopress L'anticipo della giornata numero ventitré di Serie B tra Palermo e Bari vede il successo della formazione allenata da Corini, che regola 3-0 i pugliesi e aggancia temporaneamente il quarto posto in classifica. Sblocca l'incontro il primo gol in rosanero di Filippo Ranocchia, giunto al 44’ con una gran conclusione, poi nel secondo tempo si scatena Di Mariano, che offre a Ceccaroni (71’) e poi a Segre (80’) gli assist per chiudere i conti.

Corini sceglie ancora dal 1’ il nuovo acquisto Ranocchia, mentre Marino schiera il tridente Kallon-Puscas-Menez. La prima grande occasione del match arriva dopo un quarto d'ora, quando Gomes sfonda in area in mezzo a due avversari e calcia con la punta, Brenno risponde e sulla respinta Di Francesco colpisce il palo. Al 30’ il portiere ospite si supera ancora sulla potente conclusione mancina dal limite da parte del centrocampista arrivato dall'Empoli. La risposta dei pugliesi la firma l'attaccante rumeno ex Genoa, che stacca di testa su corner e si vede negare lo 0-1 dal salvataggio sulla linea di Brunori. La pressione dei siciliani continua e produce il gol del vantaggio al 44’ con il gran gol di Filippo Ranocchia, bravo a raccogliere una respinta aerea e realizzare con un bolide di controbalzo all'incrocio dei pali.

Il Bari spinge alla ricerca del pareggio in avvio di ripresa, ma la formazione di casa riprende le redini del match e raddoppia al 71’ con Ceccaroni, che con una girata di testa su un calcio di punizione di Di Mariano firma l'ennesimo gol stagionale in incornata dei suoi. Nove minuti dopo Segre sigilla la sfida con un'altra deviazione aerea sul primo palo, sempre su assist di un ispiratissimo Di Mariano. Matino segna nel finale il gol della bandiera, ma viene annullato per fuorigioco. Grazie a questa vittoria il Palermo aggancia il Como al quarto posto con 39 punti, mentre il Bari rimane a quota ventisette.

