Serie B: Giordano-Ghilardi, la Samp rimonta il Cittadella

SERIE B

I blucerchiati vincono 2-1 in trasferta e allungano sulla zona playout

© ipp Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie B sorride alla Sampdoria di Pirlo, che rimonta 2-1 il Cittadella al Tombolato. I padroni di casa aprono i conti grazie alla rete di Pandolfi al 53’ (la sesta stagionale), bravo a sfruttare un’uscita errata di Stankovic, mentre gli ospiti rispondono sette minuti dopo grazie al gol di Giordano e al 69' la vincono con il colpo di testa di Ghilardi sugli sviluppi di un calcio di punizione.

La sfida del Tombolato inizia con un certo equilibrio tra le due compagini, che non riescono a calciare verso la porta avversaria per tutto il primo tempo. Le uniche due chance sono per Salvi ( sugli sviluppi di un corner) e Benedetti, ma le rispettive deviazioni terminano oltre i pali. L'incontro si sblocca in avvio di ripresa in favore dei veneti grazie a Pandolfi, che al 53’ riceve un lancio in profondità di Branco, elude l'uscita (sbagliata) di Stankovic e deposita in rete col mancino la sua sesta rete stagionale. Dopo nemmeno tre minuti è ancora lui a sfiorare il raddoppio con un gran tiro a giro che termina di pochissimo lontano dall'incrocio dei pali. La risposta blucerchiata arriva al 60’ e la firma Giordano con un tiro dal limite al termine di una bella giocata sull’asse Depaoli-De Luca.

Le due formazioni cercano di attingere dalla panchina per trovare la vittoria, ma ci pensa il classe 2003 Daniele Ghilardi a ribaltate il match al 69’ con un perfetto colpo di testa sul calcio di punizione battuto da Depaoli. Gli uomini di Gorini spingono per il pareggio, ma gli ospiti riescono a difendere il risultato anche grazie alla grandissima occasione cestinata da Maistrello, che calcia alto da pochi passi al 93'. Diventano quindi 26 i punti in classifica dei liguri, che tornano a +4 dalla zona playout, mentre il Cittadella rimane a quota 36, in piena lotta playoff.