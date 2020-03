Serie B, multa all'Entella per insulti all'arbitro da un tifoso: ma si giocava a porte chiuse...

ENTELLA-CROTONE

Oltre al danno, la beffa. Mai come questa volta per l'Entella, che è stata multata dal Giudice Soportivo e dovrà pagare 3mila euro “per avere un suo sostenitore, per tutta la durata del primo tempo, inveito contro l’arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose”. Peccato però che la gara contro il Crotone giocata lo scorso venerdì (e vinta dai calabresi 2-1) sia stata disputata a porte chiuse.

Per quanto riguarda invece i giocatori in campo, Luca Mazzitelli, espulso dal direttore di gara Aureliano contro i rossoblù di Stroppa, è stato squalificato per una giornata e non sarà dunque a disposizione di mister Boscagalia per la trasferta di Trapani in programma mercoledì sera.

