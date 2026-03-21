Serie B: Monza e Venezia si annullano al Brianteo, esulta il Palermo

MONZA-VENEZIA 1-1

Il Brianteo è teatro della super sfida tra Monza e Venezia, gara che viene stappata dagli ospiti al 25’: Yeboah costruisce infatti l’assist e Haps lo tramuta nell’1-0 per i lagunari. Gli arancioneroverdi chiudono così avanti la prima frazione, ma in avvio di secondo tempo vengono ripresi dai brianzoli: Pessina firma, infatti, l’1-1 su calcio di rigore al 52’, ristabilendo l’equilibrio in campo. Nessuna delle due compagini riesce poi ad affermarsi nei minuti che restano sul cronometro, con il triplice fischio che ufficializza allora il pareggio. Il Venezia si porta, dunque, a quota 68 punti, mentre il Monza segue a 65: restano quindi tre i punti di vantaggio per Stroppa su Bianco in classifica.



PADOVA-PALERMO 0-1

Il Palermo fa tappa a Padova, dove i rosanero restano in dieci al 25’ per l’espulsione di Modesto. Nonostante l’uomo in meno, la formazione guidata da Pippo Inzaghi riesce però a espugnare lo stadio Euganeo. A far esultare i tifosi ospiti in pieno recupero è Bani, autore del gol che decide il match al 92’, su assist di Peda. Pochi istanti dopo Pastina riceve invece un rosso, ristabilendo la parità numerica quando i giochi sono però ormai già fatti. Il Palermo torna così al successo e sale a 61 punti, portandosi a -1 dal Frosinone, ora nuovamente sotto pressione. Fermo a 34 punti resta invece il Padova, al quarto ko di fila.



LE ALTRE PARTITE

Buona la prima per Ashley Cole al Manuzzi. Dopo la sconfitta rimediata all’esordio, il campione inglese si gode la prima vittoria da nuovo allenatore del Cesena alla sua seconda partita alla guida dei romagnoli. Il Cavalluccio rimonta infatti 3-1 il Catanzaro di Aquilani, rendendo sempre più viva la corsa in zona playoff: Cerri (59’), Piacentini (72’) e Berti (94’) rispondo al vantaggio iniziale di Liberali (34’), con i calabresi che chiudono pure in dieci per l’espulsione di Nuamah (87’). La Juve Stabia di Abate piega invece con lo stesso risultato lo Spezia di Donadoni: a firmare il tris per i campani ci pensano Leone (rig. 45’+2’), Pierobon (74’) e Okoro (89’), dopo il primo squillo di Aurelio (32’) per i liguri. Il Modena festeggia, infine, il successo per 2-1 sul Mantova: decidono Sersanti (14’) e Tonoli (59’) per i Canarini, mentre ai lombardi non basta Mensah (81’).