Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: Modena e Palermo pareggiano al Barbera

Termina 1-1 la sfida per la vetta della classifica tra i Canarini e i rosanero: i gialloblù restano primi a +2

19 Ott 2025 - 17:11
© IPA

© IPA

Si chiude con un pareggio il big match dell’8ª giornata di Serie B allo Stadio Renzo Barbera. Palermo e Modena si devono accontentare dell’1-1, risultato che mantiene così invariate le prime due posizioni in classifica. Segre porta avanti i rosanero al 32’, ma l’autogol di Bereszynski al 75’ riequilibra la gara e permette ai Canarini di restare primi a +2 proprio sulla squadra di Pippo Inzaghi. Entrambe le formazioni rimangono imbattute.

PALERMO-MODENA 1-1
Il Barbera è teatro del big match tra Palermo e Modena, sfida che si stappa al 32’, quando a portarsi avanti sono i rosanero. Augello sforna un ottimo cross dalla sinistra, Pohjanpalo lavora il pallone con mestiere e fortuna a centro area e Segre finalizza l’azione con un destro potente che non lascia scampo a Chichizola. Nella ripresa Joronen nega poi il pari al Modena in un paio d’occasioni con due strepitose parate, ma al 75’ viene trafitto dall’autogol di Bereszynski, entrato da pochi minuti. I Canarini impattano così la gara sull’1-1, risultato che si mantiene poi fino al triplice fischio. Il Modena sale allora a 18 punti e resta in prima posizione in classifica, sempre a +2 sul Palermo (16 punti). Posizioni invariate quindi per gialloblù e rosanero, che restano le uniche due squadre ancora imbattute in campionato.

Ultimi video

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

I più visti di Serie B

L'’Entella fa suo uno storico derby ligure: Sampdoria battuta 3-1

Niente vetta per il Frosinone, il Monza fa il colpo con Keita. Ok anche la Reggiana

Il Palermo porta la spiaggia di Mondello sulla terza maglia

Il Modena si riprende la vetta, l'Empoli vince al 96'. La Samp si sblocca

Adorante e Doumbia (Venezia)

Il Venezia travolge il Frosinone, il Palermo torna in vetta. Rimonte per Monza e Bari

Il Modena rallenta, Monza ripreso dall’Empoli. Pari tra Samp e Catanzaro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:16
Liga, pari in Elche-Bilbao e Celta-Real Sociedad
17:59
Cagliari, Pisacane: "Oggi ci è mancata la palla gol. Male nelle ripartenze"
17:53
Genoa, Vieira: "Il punto non ci va bene. Accettiamo i fischi del pubblico"
17:52
Bologna, Italiano: "Prestazione di valore, punti belli per la classifica"
17:45
Parma, Cuesta: "Siamo stati solidi e compatti"