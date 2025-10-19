Serie B: Modena e Palermo pareggiano al Barbera

PALERMO-MODENA 1-1

Il Barbera è teatro del big match tra Palermo e Modena, sfida che si stappa al 32’, quando a portarsi avanti sono i rosanero. Augello sforna un ottimo cross dalla sinistra, Pohjanpalo lavora il pallone con mestiere e fortuna a centro area e Segre finalizza l’azione con un destro potente che non lascia scampo a Chichizola. Nella ripresa Joronen nega poi il pari al Modena in un paio d’occasioni con due strepitose parate, ma al 75’ viene trafitto dall’autogol di Bereszynski, entrato da pochi minuti. I Canarini impattano così la gara sull’1-1, risultato che si mantiene poi fino al triplice fischio. Il Modena sale allora a 18 punti e resta in prima posizione in classifica, sempre a +2 sul Palermo (16 punti). Posizioni invariate quindi per gialloblù e rosanero, che restano le uniche due squadre ancora imbattute in campionato.