Serie B: Modena-Cittadella si annullano, al Braglia finisce 0-0

SERIE B

Gli emiliani creano tanto ma non riescono a stappare la partita, buon punto per i veneti

© italyphotopress Nel posticipo domenicale della trentunesima giornata di Serie B si dividono la posta in palio Modena e Cittadella: al Braglia finisce 0-0. Nel primo tempo gli ospiti tengono il pallino del gioco, ma le occasioni più nitide capitano tra i piedi dei Canarini. Nella ripresa la squadra di Tesser cerca il vantaggio con insistenza, senza però riuscire a trovarlo. Il Modena sale a 39 punti, tre in più rispetto a quelli conquistati dai veneti.

Un primo tempo abbastanza combattuto al Braglia, con i Canarini che lasciano a lunghi tratti il possesso palla alla squadra avversaria. I veneti non riescono però a costruire occasioni pericolose, e sono i padroni di casa ad avvicinarsi alla rete del vantaggio: verso la metà del primo tempo ci provano sia Falcinelli che Armellino, ma in entrambe le occasioni Kastrati è attento e sicuro. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa gli undici di Tesser aumentano l’intensità e vanno all’attacco fin dai primi minuti, alla ricerca del vantaggio: è ancora una volta Kastrati il protagonista, mantenendo la propria porta inviolata. Con il passare dei minuti si esauriscono anche le energie delle due squadre, con l’incontro che si innervosisce leggermente nel recupero (due espulsioni tra i membri della panchina di Gorini). Finisce 0-0, un punto per parte (39 per il Modena, 36 quelli del Cittadella).

