Serie B: lo Spezia batte la Carrarese e va all’inseguimento del Pisa, altra vittoria del Bari

SERIE B

Show dei fratelli Esposito nel 4-2 ai toscani, liguri a -2 da Inzaghi: 3-0 per i biancorossi in casa del Frosinone

© X Si completa il quadro della sesta giornata di Serie B: terza vittoria stagionale per lo Spezia, che sale a quota 12 punti e va a -2 dal Pisa capolista. La squadra di D’Angelo piega 4-2 la Carrarese, grazie ai gol di Francesco Pio Esposito (doppietta), Salvatore Esposito e Hristov. Bene anche il Bari, 3-0 secco sul campo del Frosinone e secondo successo consecutivo. Colpo allo scadere del Mantova, che in casa supera 1-0 il Cittadella.

SPEZIA-CARRARESE 4-2

Tanto spettacolo e 6 gol al Picco, lo Spezia piega 4-2 la Carrarese. Gli ospiti cominciano subito alla grande, e al quinto minuto di gioco stappano la partita con il bel sinistro di Leonardo Cerri da fuori area all’angolino. I liguri non accusano il colpo, e al contrario si mettono subito a spingere alla ricerca del pari. La rete dell’1-1 arriva poco prima della mezzora, grazie all’incornata di Francesco Pio Esposito al 24’ sugli sviluppi di corner. I bianconeri sfiorano il raddoppio a più riprese, ma al termine della prima frazione il risultato è ancora in parità. Al rientro in campo dopo l’intervallo la squadra di D’Angelo completa la rimonta: al 48’, dopo Francesco Pio, tocca a Salvatore Esposito trasformare il calcio di rigore che vale il 2-1. All’ora di gioco i padroni di casa mettono in ghiaccio la partita, con il tris di nuovo di Francesco Pio Esposito (doppietta per lui) in tap-in al 61’, dopo la conclusione respinta di Bandinelli. Discorso chiuso? Non proprio, perché al 74’ i toscani rientrano in partita grazie al destro vincente di Oliana, sugli sviluppi di corner. A scrivere la parola fine al match è Hristov, che segna il 4-2 finale all’82’ con il colpo di testa ancora una volta in seguito ad un calcio d’angolo. Con questa vittoria lo Spezia sale a 12 punti, al secondo posto e a -2 dal Pisa. Ferma a quota 3 la Carrarese.

FROSINONE-BARI 0-3

Secondo successo consecutivo per il Bari, 3-0 secco in casa del Frosinone. La prima frazione di gioco è di fatto un monologo assoluto degli ospiti, con i ciociari che si devono concentrare soprattutto sulla fase difensiva. I biancorossi tengono in mano il pallino del gioco, senza però riuscire a colpire nel giro di pochi minuti. La rete del vantaggio pugliese arriva soltanto al 45’, a pochi istanti dal duplice fischio, con il destro da fuori area di Maita, che vale l’1-0 all’intervallo. La formazione allenata da Moreno Longo mette le cose in chiaro anche in avvio di ripresa, raddoppiando al 53’ grazie alla zampata sottomisura di Dorval. La squadra di Vivarini crolla definitivamente qualche minuto più tardi, quando Favilli sfrutta l’assist di Benali e sigla il 3-0 con il sinistro al 65’. Nella mezzora scarsa rimanente i gialloblù accennano una tiepida reazione, che però non porta a scossoni al match. Vince il Bari 3-0 e risale la classifica, toccando quota 8 punti. Ancora senza vittorie il Frosinone, ultimo a soli 3 punti (tre pareggi e tre sconfitte).

MANTOVA-CITTADELLA 1-0

Colpaccio allo scadere del Mantova, che in pieno recupero piega di misura 1-0 il Cittadella. Gara piuttosto divertente nel corso dei primi quarantacinque minuti, con tante folate da una parte e dall’altra. Gli ospiti provano a sorprendere i loro avversari in avvio, ma con il passare dei minuti gli uomini di Possanzini acquisiscono fiducia. Al 38’ Redolfi flirta con il vantaggio, ma il suo colpo di testa da corner termina alto: le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità, sullo 0-0. I ritmi dei successivi quarantacinque minuti sono più bassi, con le occasioni da gol che vengono sempre meno. Nel finale i lombardi fanno partire il forcing per provare a risolverla, riuscendoci al 93’ e in pieno recupero grazie alla botta da tre punti da fuori area di Mancuso. Il Mantova grazie a questo 1-0 sale a 10 punti in classifica e sogna in grande, fermo a 8 il Cittadella.

Vedi anche Serie B Serie B: il Pisa di Inzaghi tenta la fuga, ok Sampdoria e Sassuolo