Serie B: buona la prima per l’Empoli, ko il Padova. Pareggiano Entella e Juve Stabia

EMPOLI-PADOVA 3-1

L’Empoli accoglie il Padova al Castellani, dove la nuova squadra del Papu Gomez (ancora squalificato) si ritrova a inseguire già al 21’: Stiven Shpendi segna infatti l’1-0 su assist di Curto, timbrando il suo primo gol con la maglia dei toscani. Il Padova risponde però prontamente al 25’, con Bortolussi che brucia Obaretin sul primo pallo e pareggia 1-1. Shpendi lascia poi il campo per infortunio, mentre Capelli impegna Fulignati, prima del 2-1 di Popov al 41’. L’Empoli chiude quindi in vantaggio il primo tempo e poi allunga sul 3-1 al 66’, quando a segnare sul cross di Elia è ancora una volta Popov. Fortin nega quindi il poker sia a Ilie che a Ceesay. L’Empoli si deve allora accontentare del 3-1, risultato che gli permette comunque di inaugurare il proprio campionato con una prova convincente. Subito ko invece il Padova.



VIRTUS ENTELLA-JUVE STABIA 1-1

Lo Stadio Comunale di Chiavari ospita la sfida tra Entella e Juve Stabia, con la Virtus subito pericolosa al 3’: all’esordio in Serie B, Franzoni va infatti vicinissimo a segnare di testa, sul corner di Guiu. Nichetti sfiora poi l’incrocio dei pali al 18’, complice una deviazione di Leone, mentre al 34’ serve una gran parata di Confente per negare la gioia del gol a Marconi. Quest’ultima è l’occasione migliore di tutta la prima frazione, che va quindi in archivio sullo 0-0, risultato che cambia poi al 47’. Mosti batte un calcio d’angolo molto interessante e Candellone anticipa Parodi, battendo Colombi e portando le Vespe sull’1-0. L’Entella però non ci sta e al 60’ pareggia con Marconi, dopo aver flirtato con l’1-1 già con Karic pochi minuti prima. All’85’ Tiritiello ha pure la chance per portare avanti la Virtus, ma non riesce a sfruttare un errore di Confante. Entella e Juve Stabia si dividono allora i punti a chiavari, visto che al triplice fischio regge l’1-1.