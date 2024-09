Serie B: il Pisa di Inzaghi tenta la fuga, ok Sampdoria e Sassuolo

SERIE B

I toscani piegano il Brescia 2-1 e restano da soli in vetta: 1-0 dei blucerchiati contro il Sudtirol, stesso risultato per i neroverdi in casa del Cosenza

© italyphotopress Sesta giornata di Serie B: continua a stupire e a vincere il Pisa di Pippo Inzaghi, che piega il Brescia 2-1 e svetta in solitaria a 14 punti. Moncini risponde a Piccinini, poi Tramoni segna il gol partita. Bene anche il Sassuolo, grazie all’1-0 sul Cosenza targato Laurienté. Primo successo per la Sampdoria, sempre per 1-0 contro il Sudtirol. Pareggi senza gol in Palermo-Cesena (quattro reti annullate) e Reggiana-Salernitana.

PISA-BRESCIA 2-1

Accenno di fuga per il Pisa, che supera 2-1 anche il Brescia e svetta al primo posto di questa Serie B. Pronti via e i padroni di casa colpiscono subito, passando in vantaggio dopo meno di due minuti grazie alla zampata di Gabriele Piccinini su assist di Moreo. Dopo la rete incassata gli uomini di Maran provano a reagire, spostando l’inerzia dalla loro parte e spingendo alla ricerca del pari. Verso la fine del primo tempo i nerazzurri tornano a farsi vedere in avanti, ma al duplice fischio il risultato è sempre sull’1-0. I lombardi scendono in campo con tutt’altro piglio in avvio di ripresa, riportando l’incontro in equilibrio subito al 48’ con il tocco sottomisura di Moncini su assist di Verreth. Con il passare dei minuti gli uomini di Inzaghi tornano padroni del match, e al 78’ mettono nuovamente il muso avanti: Piccinini apparecchia per il piattone mancino di Tramoni, che batte Lezzerini e fa 2-1. In pieno recupero i biancoblù sfiorano il colpaccio, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-1. Con questo successo il Pisa sale a 14 punti, in testa alla classifica. Resta bloccato a quota 9 invece il Brescia.



COSENZA-SASSUOLO 0-1

Successo importante per il Sassuolo, 1-0 in casa del Cosenza. Il primo tempo è piuttosto bloccato e spezzettato. I calabresi sembrano in grado di creare qualcosa in più, ma il nervosismo della sfida non permette veri e propri forcing offensivi in avanti. Gli uomini di Grosso cercano di sfruttare qualche ripartenza, ma la prima frazione di gioco tramonta a reti bianche, sullo 0-0. I neroverdi, all’inizio del secondo tempo, riescono quasi a sorpresa a sbloccare il risultato: contropiede fulmineo di Laurienté, che si presenta davanti a Micai e non sbaglia, per l’1-0 al 52’. Nella mezzora finale gli uomini di Alvini cercano in tutti i modi di strappare il pareggio, senza però riuscirci. Il Sassuolo di Fabio Grosso vince 1-0 e sale a 11 punti in classifica, a -3 dal Pisa. Fermo a quota 4 il Cosenza, in terzultima posizione.



PALERMO-CESENA 0-0

Festival del gol annullato tra Palermo e Cesena, al Barbera l’incontro termina 0-0. I rosanero partono subito forte e dopo meno di dieci minuti riescono anche a violare la porta di Pisseri: Henry al nono minuto con il destro porta avanti i suoi, ma la rete del francese viene annullata dopo controllo al Var. I ritmi del match non sono altissimi, con i romagnoli che provano a sfruttare soprattutto la propria fascia destra. Al termine dei primi quarantacinque minuti le due squadre sono ancora in parità, sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Cesena sembra avere qualcosa in più: viene annullato un gol a Shpendi per fuorigioco, e lo stesso capita anche a Kargbo (dopo lunga revisione Var). Nell’ultimo quarto di gara i ritmi calano drasticamente, con le due squadre che lasciano assopire la sfida sullo 0-0. Palermo e Cesena salgono appaiate a 8 punti in classifica.



SAMPDORIA-SUDTIROL 1-0

Prima vittoria per la Sampdoria, che di misura ha la meglio per 1-0 sul Sudtirol. L’orgoglio dei blucerchiati si fa sentire fin da subito, con una forte pressione e tanta aggressività in campo, Verso la metà del primo tempo i padroni di casa stappano la partita, grazie al diagonale destro di Venuti al 20’. L’ex terzino della Fiorentina ci riprova anche al 39’ con la gran botta da fuori area, ma questa volta la sua conclusione colpisce la traversa. I liguri, dopo un buon primo tempo, rientrano negli spogliatoi in vantaggio di un gol. Gli altoatesini accennano la reazione nella ripresa, ma la prima grande occasione avviene quasi casualmente al 76’ (traversa di Arrigoni su un cross da calcio di punizione). La squadra di Bolzano non riesce a riprendere il risultato, con la Samp che strappa finalmente i tre punti. Con questo successo la Sampdoria sale a 5 punti, fermo a quota 9 il Sudtirol.



REGGIANA-SALERNITANA 0-0

Non si fanno male Reggiana e Salernitana, la sfida finisce 0-0. Gli emiliani cercano di far valere il fattore campo in avvio, ma con il passare dei minuti la squadra di Martuscello porta l’inerzia della sfida dalla propria parte. Braaf, molto ispirato in questo avvio di stagione, viene annullato due volte dal portiere avversario, così come Bronn di testa al quarto d’ora. Verso la mezzora gli uomini di Viali sfiorano il colpaccio, ma il tiro di Portanova dalla distanza scheggia la traversa. Dopo l’intervallo il canovaccio della gara non cambia: i campani provano a premere sull’acceleratore, con i padroni di casa che però riescono a difendersi senza rischiare eccessivamente fino in fondo. Finisce 0-0: la Reggiana sale a 8 punti, uno in più rispetto ai 7 totalizzati fin qui dalla Salernitana.

MODENA-JUVE STABIA 3-0

Successo pieno per il Modena, 3-0 tra le mura casalinghe contro la Juve Stabia. I ritmi in avvio non sono alti, con i padroni di casa che cercano però di gestire maggiormente il possesso del pallone. Verso la metà del primo tempo i canarini stappano la partita, grazie al calcio di rigore trasformato da Palumbo. I campani sembrano accusare il colpo, e a pochi minuti dalla fine del primo tempo cadono di nuovo: Santoro riceve palla al limite dell’area e fa partire il gran destro che buca Thiam e vale il 2-0 al 44’, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. La squadra di Bisoli mette il sigillo finale alla partita al rientro in campo dopo l’intervallo, calando il tris al 47’: come in occasione del gol precedente, ancora gli sviluppi di palla inattiva fanno male agli ospiti. Pennellata di Palumbo che trova il colpo di testa di Abiuso, che firma il 3-0. La squadra di Pagliuca cerca tiepidamente di rimettersi in corsa nel tempo rimanente, ma al triplice fischio il tabellino recita 3-0. Con questa vittoria il Modena sale a 8 punti in classifica, agganciando proprio (tra le altre) la Juve Stabia.



Vedi anche Serie B Serie B: la Cremonese torna seconda, sconfitto il Catanzaro