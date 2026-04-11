SERIE B

Serie B: l’Entella rallenta il Venezia, la Sampdoria vince al 93’

Dopo il Frosinone, pareggia pure la capolista: i lagunari restano in dieci e fanno 1-1 a Chiavari

11 Apr 2026 - 17:14
© Getty Images

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Il Venezia non approfitta del mezzo passo falso compiuto ieri dal Frosinone (1-1 col Palermo) e non allunga quindi in vetta alla classifica. I lagunari escono infatti con un 1-1 dal match contro l’Entella nella 34ª giornata di Serie B, chiuso pure in dieci dalla squadra di Stroppa, ora a +3 sul secondo posto. A terminare 1-1 è anche Sudtirol-Modena, mentre la Juve Stabia di Abate batte 2-0 il Cesena di Ashley Cole in zona playoff. Festeggia la terza vittoria consecutiva invece la Sampdoria, grazie al 2-1 in rimonta sul campo del Pescara.

VIRTUS ENTELLA-VENEZIA 1-1

Il Venezia fa tappa allo Stadio Comunale di Chiavari, dove Haps trova la rete che consente agli arancioneroverdi di sbloccare l’incontro al 13’, sugli sviluppi di azione da calcio d’angolo. Passano dieci minuti e la formazione di Stroppa trova pure un altro gol: a raddoppiare per gli ospiti è Adorante di testa, con la marcatura dell’attaccante dei veneti che viene però annullata per fuorigioco dopo un lungo check del Var. Ne approfitta allora l’Entella, che fa 1-1 al 61’ con Guiu, ristabilendo così l’equilibrio in campo. Cinque minuti più tardi il Venezia resta pure in dieci per il rosso a Schingtienne. I lagunari non si riprendono più da questo doppio colpo e si devono quindi accontentare di un pareggio che li porta a 72 punti, a +3 sul Frosinone. Torna a muovere la propria classifica la Virtus, ora a 35 punti.

PESCARA-SAMPDORIA 1-2

Il Pescara accoglie la Sampdoria allo Stadio Adriatico, impianto in cui è Di Nardo a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa al 25’, con un colpo di testa che viene respinto dalla traversa. Proprio il numero 9 del Delfino si rifà però nel recupero del primo tempo, realizzando il calcio di rigore che porta gli abruzzesi sull’1-0. La Samp si affanna allora alla ricerca del pareggio nel corso della ripresa e lo trova all’82’ con Conti, al primo vero tiro in porta. Le emozioni non sono però finite, visto che Depaoli appoggia in rete di petto il 2-1 che decide la partita al 93’: favoloso l’assist d’esterno di Cherubini. Pochi secondi dopo Brunori colpisce pure un palo. I blucerchiati centrano così la terza vittoria di fila e salgono a 40 punti, lasciando il Pescara a 32 punti: i biancazzurri restano dunque in zona retrocessione.

LE ALTRE PARTITE

Colpo della Juve Stabia al Romeo Menti. I campani allenati da Ignazio Abate battono 2-0 il Cesena di Ashley Cole e allungano così in classifica proprio sui romagnoli in zona playoff: i gol di Varnier (52’) e Carissoni (63’) portano le Vespe a 48 punti, mentre il Cavalluccio resta fermo a 44 punti. Termina invece 1-1 il match tra Sudtirol e Modena a Bolzano: al Druso è Pietrangeli (60’) a rispondere a Santoro (21’), mentre Casiraghi sbaglia un rigore (3’) e Tonoli di vede annullare il gol vittoria. I Canarini salgono a 51 punti, l’Alto a 40.

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