Serie B: l’Entella rallenta il Venezia, la Sampdoria vince al 93’

Colpo della Juve Stabia al Romeo Menti. I campani allenati da Ignazio Abate battono 2-0 il Cesena di Ashley Cole e allungano così in classifica proprio sui romagnoli in zona playoff: i gol di Varnier (52’) e Carissoni (63’) portano le Vespe a 48 punti, mentre il Cavalluccio resta fermo a 44 punti. Termina invece 1-1 il match tra Sudtirol e Modena a Bolzano: al Druso è Pietrangeli (60’) a rispondere a Santoro (21’), mentre Casiraghi sbaglia un rigore (3’) e Tonoli di vede annullare il gol vittoria. I Canarini salgono a 51 punti, l’Alto a 40.