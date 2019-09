Serie B: l’Entella passa di rigore, Perugia fermato in casa

La terza giornata di Serie B vede l’Entella confermarsi in testa alla classifica a punteggio pieno grazie al rigore messo a segno al 94’ da Mancosu che vale l’1-0 contro il Frosinone. Stop casalingo invece per il Perugia, fermato 0-0 dalla Juve Stabia, rimasta in 10 nel finale per l’espulsione di Mallamo. Torna alla vittoria l’Ascoli, che ha la meglio contro il Livorno grazie a Gerbo e Ninkovic. Primo successo stagionale per il Cittadella, che batte 2-0 il Trapani.