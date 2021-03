Serie B: l'Empoli piega il Pordenone nel finale, Monza solo al secondo posto

SERIE B

L'autogol di Chrzanowski all'88' regala l'1-0 ai toscani, 2-0 dei brianzoli alla Reggiana. Il Lecce vince 3-2 a Pescara, 0-0 in Cittadella-Salernitana e Chievo-Frosinone

Nel turno infrasettimanale di Serie B, l'Empoli piega 1-0 il Pordenone grazie all'autogol di Chrzanowski all'88' e resta primo a +6 sul Monza, ora solo in seconda posizione dopo il 2-0 sulla Reggiana. Al terzo posto sale il Lecce, che vince 3-2 a Venezia e sorpassa la Salernitana, fermata sullo 0-0 in casa del Cittadella. Senza reti anche Chievo-Frosinone, 1-1 tra Cosenza e Vicenza. Successi per Cremonese e Brescia contro Entella e Reggina.

VENEZIA-LECCE 2-3

Il Lecce conferma ancora una volta di aver messo seriamente nel mirino la promozione diretta. Al Penzo, in casa di una delle dirette concorrenti per le zone alte della classifica, arriva il terzo successo di fila, un 3-2 tanto sudato quanto fondamentale. Il big match si sblocca all'11' grazie a Pettinari, che approfitta del clamoroso errore di testa di Ceccaroni e di sinistro batte Pomini. Prima dell'intervallo, però, il Venezia trova l'1-1: angolo di Taugourdeau e deviazione di Lucioni, protagonista di uno sfortunatissimo autogol. Ad inizio ripresa, Coda segna di testa sul cross di Majer: il secondo vantaggio ospite, però, dura fino al 56', poi Maleh segna un gran gol con un sinistro al volo in area su assist di Sebastiano Esposito. Al 71', arriva il gol che decide il match: Mazzocchi stende in area Pisacane e Coda, dal dischetto, batte Pomini firmando la sua personale doppietta e il 3-2 dei salentini. La formazione di Corini resiste nel finale e sale a quota 49, mentre per il Venezia, fermo a 46, è il secondo ko nelle ultime tre partite.

ENTELLA-CREMONESE 0-2

Va alla Cremonese la sfida salvezza con l'Entella. Dopo 45' senza grosse occasioni da gol, la partita si sblocca nella ripresa: passano solo due minuti e Gaetano, uno dei più pericolosi nel primo tempo, realizza l'1-0 per i grigiorossi con un preciso diagonale destro. Allo scoccare dell'ora di gioco arriva il raddoppio, ed è una rete fantascientifica di Castagnetti, che raccoglie il rilancio di Borra e da oltre la sua metà campo sorprende il portiere di casa con un incredibile pallonetto di prima intenzione. Tre punti che permettono alla Cremonese di salire a quota 35, mentre l'Entella, che nel finale non va oltre il palo colpito da Pellizzer, resta ultimo a 21.

COSENZA-VICENZA 1-1

L'1-1 del San Vito è un'occasione persa per il Cosenza, che in vantaggio di un uomo per gran parte del secondo tempo non trova l'acuto vincente per accorciare sulla zona salvezza. Lo 0-0 dura poco più di 7 minuti, poi Sciaudone lancia sulla destra Carretta, che si invola sulla fascia e regala a Gliozzi il pallone del vantaggio dei calabresi. Al 26', la grande chance per il pareggio: fallo di Gerbo in area su Lanzafame, ma dal dischetto Giacomelli si fa ipnotizzare da Falcone; l'1-1 arriva comunque al 50', grazie al colpo di testa da calcio d'angolo di Valentini. Cinque minuti dopo, Cappelletti rimedia il secondo giallo e lascia in dieci i biancorossi, che però resistono fino al fischio finale. Il pareggio fa molto più felice il Vicenza, che sale a quota 35 e resta a +7 proprio sul Cosenza, che perde due punti anche dalla Cremonese.