Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, Anguissa: "Vinto match difficile, Cagliari si è difeso benissimo"

30 Ago 2025 - 23:09

"Abbiamo vinto una partita difficile, contro un Cagliari che ha difeso benissimo. Ma noi ci siamo battuti fino alla fine e siamo molto contenti per questa vittoria ottenuta nel finale". Lo ha detto Anguissa a Dazn alla fine del successo 1-0 del Napoli sui sardi con un gol del camerunense a pochi secondi dalla fine del recupero. Tra i migliori in campo anche Politano che ha festeggiato alla fine con il centrocampista: "sapevamo - spiega l'esterno - che la partita era da sbloccare, ci abbiamo sempre creduto e alla fine ha funzionato tutto lo sforzo che abbiamo fatto senza fermarci".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

01:19
DICH GASP POST 30/8 DICH

Gasperini: "C'è voluta una Roma molto brava," siamo cresciuti"

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:15
È un Como tutto "paz"

È un Como tutto "paz"

01:51
Gasp, stoccata a Sancho

Gasp, stoccata a Sancho

01:59
Conte non vuole Cali

Conte non vuole Cali

01:18
Cagliari a casa Maradona

Cagliari a casa Maradona

01:14
Gattuso verso il debutto

Gattuso verso il debutto: le convocazioni "Mondiali"

01:15
Domani Inter-Udinese

Domani Inter-Udinese: le scelte di Chivu

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:50
Cagliari, Pisacane: "Dispiace per i ragazzi, meritavano un epilogo diverso"
23:50
Juventus Women, vittoria in rimonta nel test con Everton
23:42
Napoli, la reazione di Lukaku al successo in extremis è virale: "Le vittorie migliori"
23:09
Napoli, Anguissa: "Vinto match difficile, Cagliari si è difeso benissimo"
22:34
Bari, Luigi De Laurentiis: "Col Monza attendo una prestazione importante"