Serie B: la Sampdoria va ko, vittoria per il Modena nel posticipo

Inizia con una sconfitta la stagione della Sampdoria in Serie B, a due mesi da quei contestati playout vinti contro la Salernitana: 2-0 per il Modena a Marassi. I blucerchiati schierano subito vari neoacquisti ma, dopo essersi resi pericolosi con Benedetti, lasciano pian piano l'ìniziativa ai rivali: il Modena sfiora la rete con lo scatenato Santoro e con Tonoli, che calcia a lato di pochissimo. Nel finale di tempo c'è un'altra chance per i canarini, con Di Mariano che va a sua volta a un passo dal vantaggio. La ripresa inizia nuovamente con un Modena molto ispirato e lo scatenato Santoro, che domina a centrocampo. La Sampdoria inserisce anche Pafundi, ma viene colpita al 75' dopo vari minuti di stallo. Il merito è proprio di Santoro, autore di uno strepitoso gol all'incrocio dei pali: la sua conclusione da fuori area spiazza Ghidotti, è 1-0. La Samp sfiora il pari con Pafundi, poi capitola definitivamente al 90': blucerchiati tutti in avanti, Zanimacchia sigla il raddoppio di petto sfruttando il secondo assist di Magnino. Tre punti d'oro dunque per il Modena, che raggiunge sette squadre in vetta alla Serie B: Carrarese, Cesena, Empoli, Frosinone, Monza, Palermo e Venezia. In fondo alla classifica, invece, la Samp.