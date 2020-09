Serie B: il Cittadella comincia con una vittoria, 2-0 alla Cremonese

SERIE B

Inizia con una vittoria la Serie B 2020 del Cittadella. La formazione di Venturato batte 2-0 la Cremonese allo Zini con una rete per tempo. I veneti passano in vantaggio al 22’ con il contropiede di Ogunseye, che sfrutta un errore della difesa dei grigiorossi. Il raddoppio arriva all'81' con Benedetti che, entrato da pochi minuti, chiude il match con una punizione all'incrocio dei pali che non lascia scampo ad Alfonso.

Allo Zini, il Cittadella mette subito le cose in chiaro dopo pochi secondi: Donnarumma sorprende con un tiro cross Alfonso, salvato dal legno. La prima opportunità per i grigiorossi arriva al 17’: Gaetano serve Strizzolo che incrocia, ma non trova lo specchio della porta. Cinque minuti dopo, i veneti passano: Ogunseye salta Castagnetti, si invola verso la porta e conclude con il sinistro, sul quale Alfonso non è esente da colpe. I padroni di casa provano a rispondere con Gaetano, ma Maniero è bravo sul suo destro dal limite. Nella ripresa, Ciofani sfiora il pareggio con il diagonale al 53’ di poco a lato. Il Cittadella raddoppia allora all’81’, con Benedetti che, sei minuti dopo il suo ingresso in campo, batte Alfonso su calcio di punizione. Un minuto dopo, Maniero mura Celar e mantiene la porta inviolata.