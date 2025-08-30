Bari, Luigi De Laurentiis: "Col Monza attendo una prestazione importante"

"Mi aspetto una prestazione importante": così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato le sue attese per la gara di domani al San Nicola dei pugliesi contro il Monza. "Mi auguro - ha aggiunto - di iniziare la stagione in maniera importante. L'avvio di campionato è impegnativo, con sfide che ci vedono confrontarci con grandi club, ma il Bari può far paura. Abbiamo cambiato tanti giocatori, con coraggio mettendoci in gioco per avere una squadra competitiva". "Bisogna essere vicini alla squadra che con lo staff si impegna a fondo. Conto suo risultati per riaccendere l'entusiasmo", ha concluso. Oggi il club, alla presenza del sindaco Vito Leccese, ha intitolato la tribuna stampa alla memoria di Gianni Antonucci, storico del club, recentemente scomparso.