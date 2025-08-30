Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bari, Luigi De Laurentiis: "Col Monza attendo una prestazione importante"

30 Ago 2025 - 22:34

"Mi aspetto una prestazione importante": così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato le sue attese per la gara di domani al San Nicola dei pugliesi contro il Monza. "Mi auguro - ha aggiunto - di iniziare la stagione in maniera importante. L'avvio di campionato è impegnativo, con sfide che ci vedono confrontarci con grandi club, ma il Bari può far paura. Abbiamo cambiato tanti giocatori, con coraggio mettendoci in gioco per avere una squadra competitiva". "Bisogna essere vicini alla squadra che con lo staff si impegna a fondo. Conto suo risultati per riaccendere l'entusiasmo", ha concluso. Oggi il club, alla presenza del sindaco Vito Leccese, ha intitolato la tribuna stampa alla memoria di Gianni Antonucci, storico del club, recentemente scomparso.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:15
È un Como tutto "paz"

È un Como tutto "paz"

01:51
Gasp, stoccata a Sancho

Gasp, stoccata a Sancho

01:59
Conte non vuole Cali

Conte non vuole Cali

01:18
Cagliari a casa Maradona

Cagliari a casa Maradona

01:14
Gattuso verso il debutto

Gattuso verso il debutto: le convocazioni "Mondiali"

01:15
Domani Inter-Udinese

Domani Inter-Udinese: le scelte di Chivu

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

01:44
La svolta secondo Allegri

La svolta secondo Allegri: "Umiltà e attenzione"

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:09
Napoli, Anguissa: "Vinto match difficile, Cagliari si è difeso benissimo"
22:34
Bari, Luigi De Laurentiis: "Col Monza attendo una prestazione importante"
21:36
Serie B, Mattarella sugli spalti per Palermo-Frosinone
21:29
Atalanta, Juric deluso: "Meritavamo di segnare un altro gol"
21:26
Parma, Cuesta: "Grande reazione dopo lo svantaggio"