Juventus Women, vittoria in rimonta nel test con Everton

La Juventus Women torna dall'Inghilterra con una vittoria di prestigio, le ragazze di Canzi hanno battuto l'Everton in amichevole. Le bianconere si sono trovate sotto 0-2 per le reti di Momiki e Vignola, poi hanno ribaltato tutto grazie ai gol di Krumbiegel, Carbonell e Beccari per il 3-2 finale. "Sono molto soddisfatto, soprattutto per come la squadra ha reagito al cambio di strategia difensiva a metà primo tempo - ha spiegato il tecnico ai canali ufficiali del club - e ci sono molte buone indicazioni: bene le nuove arrivate, sapevamo che si sarebbero inserite molto facilmente e lo stanno facendo". Ora la Juve femminile rientrerà in città, il prossimo appuntamento sarà il 7 settembre a Biella contro la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women's Cup.