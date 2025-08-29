Logo SportMediaset
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: l'Empoli cade in nove, tris Reggiana

Le espulsioni di Guarino e Obaretin condannano i toscani, sconfitti 3-1 al Mapei Stadium

29 Ago 2025 - 22:33

La 2a giornata della Serie B non è positiva per l'Empoli, che viene sconfitto dalla Reggiana. Subito in vantaggio con lo scatenato Popov, tre gol in due gare, i toscani vedono cambiare radicalmente la propria gara alla fine del primo tempo: Guarino (43') e Obaretin (46'pt) vengono espulsi per chiara occasione da gol, Empoli in nove. Nasce così la rimonta della Reggiana, che vince 3-1: in gol Gondo (44'), Reinhart (57') e Portanova (78'). 

Un tempo intero in nove uomini costa carissimo all'Empoli, che crolla nella seconda giornata della Serie B: vittoria per 3-1 della Reggiana. Partono forte i padroni di casa, che la sbloccano dopo 11 minuti: filtrante di Ignacchiti e Popov, tre gol in due gare, buca Motta in uscita. Tavsan manca il possibile pari e la gara sembra ben indirizzata per l'Empoli, ma cambia tutto nel finale di tempo. Il rosso a Guarino per aver interrotto una chiara occasione da rete manda sul dischetto Gondo, che non sbaglia: è 1-1 al 44'. Passano due minuti e, nel recupero, la scena si ripete con Obaretin: nuova espulsione ed Empoli in nove.

Pagliuca prova a ridisegnare i suoi, ma ormai la gara è sfuggita di mano agli ospiti e Reinhart firma il vantaggio della Reggiana (57'). Fulignati evita il tris di Portanova, ma non può nulla al 78': il destro del figlio d'arte, smarcato dal velo di Gondo, chiude i giochi. L'Empoli rischia anche l'umiliazione, ma il poker dell'ex Vallarelli viene annullato: finisce dunque 3-1. La Reggiana cancella il ko all'esordio e sale a tre punti, agganciando proprio i toscani. 

Commenti (0)

