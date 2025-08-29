Serie B: l'Empoli cade in nove, tris Reggiana

Un tempo intero in nove uomini costa carissimo all'Empoli, che crolla nella seconda giornata della Serie B: vittoria per 3-1 della Reggiana. Partono forte i padroni di casa, che la sbloccano dopo 11 minuti: filtrante di Ignacchiti e Popov, tre gol in due gare, buca Motta in uscita. Tavsan manca il possibile pari e la gara sembra ben indirizzata per l'Empoli, ma cambia tutto nel finale di tempo. Il rosso a Guarino per aver interrotto una chiara occasione da rete manda sul dischetto Gondo, che non sbaglia: è 1-1 al 44'. Passano due minuti e, nel recupero, la scena si ripete con Obaretin: nuova espulsione ed Empoli in nove.