Serie B: la tripletta di Coda stende il Verona, il Benevento vola al quarto posto

22/04/2019

Il Benevento inaugura il lunedì di Pasquetta della Serie B espugnando il Bentegodi, con tre punti che non solo impediscono al Verona il sorpasso, ma permettono anche di allungare nella rincorsa ai playoff, che i campani vogliono affrontare in una posizione di grande vantaggio rispetto alla concorrenza. Gli ospiti mostrano di avere le idee chiare sin da inizio partita: al 13' Armenteros va al tiro con Silvestri che si oppone, sulla sua respinta il sinistro di Ricci finisce clamorosamente fuori. L'Hellas si limita a cercare Pazzini con i lanci lunghi, per il resto sono pochi gli spunti offerti dai ragazzi allenati per un giorno da Carretta (Grosso è squalificato). Il Benevento continua invece a rendersi pericoloso: al 33' arriva il guizzo di Ricci, che si accentra dalla destra ma allarga troppo la conclusione sul secondo palo. Il Verona si vede solo quando Danzi trova Pazzini, che di testa la manda alta, e con un tiro dalla distanza di Lee. Al 45', quindi, succede di tutto: il Verona sfiora il vantaggio su una punizione a due con tiro di Zaccagni sul primo palo, con pallone a lato di poco. Sul ribaltamento di fronte arriva però il vantaggio giallorosso, con Armenteros che controlla male un cross dalla corsia mancina, ma Viola che irrompe sul pallone e segna di sinistro.



Inizia il secondo tempo e subito Coda concede il bis, sfruttando l'assist di testa di Armenteros, una leggerezza dei centrali scaligeri e andando di nuovo a battere Silvestri al 47': il centravanti giallorosso parte in realtà in posizione di fuorigioco, che però l'arbitro Nasca non vede. Il Verona a questo punto prova a reagire, con Vitale che sfiora il gol da calcio di punizione al 53'. Intorno all'ora di gioco ci prova due volte Faraoni (splendido il suo destro a giro al 58', con pallone che sfila di qualche centimetro oltre il secondo palo), quindi è Montipò a togliere dalla testa di Pazzini la palla del possibile 2-1. Nel finale ci provano i neo entrati Di Gaudio e Laribi, Zaccagni sbaglia un clamoroso rigore in movimento e in pieno recupero arriva addirittura il 3-0: Buonaiuto sfida Dawidowicz che lo stende in area, Nasca concede il rigore e il solito Coda lo trasforma. E per lui è la prima tripletta in carriera in Serie B.