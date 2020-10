Serie B: la Salernitana piega l'Ascoli ed è seconda, crolla il Monza, naufragio Pescara

SERIE B

La Salernitana batte in casa 1-0 l'Ascoli e aggancia il secondo posto della Serie B: ai campani basta la rete di Anderson all'87' per superare il Cittadella in classifica. Appena alle sue spalle si collocano il Chievo, che passa 2-1 in rimonta a Monza, e il Frosinone. Decisiva per i veneti la doppietta di Djordjevic dopo il rigore di Boateng, ciociari che vincono 2-0 sul campo del derelitto Pescara, sempre più ultimo: in gol Ciano e Novakovich.

SALERNITANA-ASCOLI 1-0

La Salernitana si piazza al secondo posto in classifica dopo il successo di misura in casa contro l’Ascoli. Non una partita semplicissima per i campani. Al 26’ c’è una grande occasione per i padroni di casa: conclusione dal vertice dell'area di Tutino, che incontra una deviazione e si stampa sul palo. Sulla respinta Djuric serve Di Tacchio che va alla conclusione, spedendo alto. A inizio ripresa Schiavone e Aya sprecano due buone occasioni consecutive ma, a 3’ dalla fine, Anderson, appena entrato, decide la gara con un bel destro secco dal limite; Leali la tocca ma non riesce ad evitare il gol. La Salernitana resta imbattuta e sale a quota 11; l’Ascoli rimane fermo a 4 punti.

MONZA-CHIEVO 1-2

Terza vittoria consecutiva per il Chievo, che passa in rimonta sul campo del Monza. Alla mezz’ora Finotto sfugge a Leverbe che lo tocca in area; l'arbitro concede ai brianzoli il rigore, che viene trasformato da Boateng. Poco dopo Dany Mota, a tu per tu col portiere, spreca il possibile 2-0. Monza in dieci uomini al 44’ per l’espulsione di Barillà; poi Mogos sfiora il pari, ma colpisce la traversa. Il Chievo sfrutta la superiorità numerica al 51’: tacco di Obi per Djordjevic che segna a porta sguarnita. Lo stesso attaccante serbo firma il gol vittoria: Garritano calcia trovando la risposta di Sommariva e sulla ribattuta di Djordjevic il portiere alza bandiera bianca. Chievo terzo con 10 punti; Monza fermo in fondo alla classifica con 3 punti.

PORDENONE-REGGINA 2-2

Spettacolare 2-2 tra Pordenone e Reggina. I calabresi vanno a segno al 13’: Bellomo spinge sulla destra, guarda in mezzo e lascia partire il traversone per Liotti che, dimenticato da Vogliacco, scarica in rete con il mancino. Diaw agguanta l’1-1 al 49’, puntando e saltando sia Loiacono sia Cionek e con il destro spara alle spalle di Guarna. I friulani completano la rimonta al 69’ con una gran conclusione di Ciurria, ma Folorunsho ristabilisce la definitiva parità al 90’, grazie anche alla deviazione decisiva di Bassoli. La Reggina ha ora 7 punti; il Pordenone 4.

SPAL-VICENZA 3-2

Prima vittoria in campionato per la Spal, contro un Vicenza che non avrebbe assolutamente demeritato di uscire imbattuto. Dalmonte sblocca la situazione al 22’ portandosi il pallone sul destro e facendo partire dal limite un tiro a giro che scavalca Berisha e che s’insacca sul secondo palo. Gli emiliani pareggiano al 39’, quando Dickmann al volo colpisce il palo e sulla respinta arriva il tap-in vincente di Murgia. Il Vicenza torna avanti al 51’ con Meggiorini, che sfrutta il contropiede regalato da Valoti, ma quest’ultimo si fa perdonare di testa, sull’assist perfetto di Dickmann, per il 2-2. In pieno recupero il fallo di mano di Cinelli vale il rigore per i padroni di casa, trasformato da Castro con il ‘cucchiaio’. Spal che sale a quota 6 punti; Vincenza che invece resta fermo a quota 2.

PESCARA-FROSINONE 0-2

In piena zona playoff, e a soli 3 punti dalla vetta della classifica, irrompe anche il Frosinone che prosegue la sua striscia di imbattibilità (ha perso solo al debutto contro l'Empoli) e stende un Pescara che invece guarda sempre più amaramente la classifica della Serie B dall'ultimo posto. Gli abruzzesi di Oddo provano a giocarsela e vanno anche alla conclusione con più frequenza rispetto agli ospiti, ma manca la concretezza. Quella che invece permette a Ciano di andare in rete dopo appena 7 minuti, sfruttando l'assist di Novakovich che aveva sradicato la palla dai piedi del distratto Jaroszynski. Il primo tempo si rivela ricco di emozioni, ma il Frosinone non infierisce e soprattutto il Pescara non pareggia, nonostante diverse occasioni all'attivo (in particolare com Memushaj da fermo). In apertura di ripresa è quindi Novakovich a chiudere i conti al 50', ancora una volta per colpa di un errore in fase di impostazione e una palla persa. E per il Pescara è notte fonda.

